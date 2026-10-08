Трамп оголосив про мільярдні виплати американцям перед виборами

За підрахунками Reuters, більшість отримувачів однієї з виплат проживають у штатах, де республіканців очікує напружена боротьба за голоси виборців

Президент США Дональд Трамп напередодні проміжних виборів до Конгресу, які відбудуться 3 листопада, оголосив про низку фінансових ініціатив для американців. Загальна сума вже анонсованих прямих виплат становить близько $2,35 млрд. Водночас глава Білого дому запропонував значно масштабнішу програму, реалізація якої залежатиме від результатів голосування. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Reuters.

Однією з останніх ініціатив адміністрації Трампа стала одноразова виплата в розмірі $90 для 20,8 млн американців, які користуються програмою медичного страхування Medicare Part B.

У Білому домі пояснили, що ці кошти мають допомогти громадянам компенсувати зростання витрат на медичне страхування. Фінансувати виплати планують із Medicare Improvement Fund, на який Конгрес раніше виділив $2 млрд.

Водночас Reuters звертає увагу, що отримати гроші зможуть не всі учасники програми Medicare, якою загалом користуються приблизно 70,6 млн американців.

Зокрема, виплати не передбачені для малозабезпечених громадян, чиї страхові внески вже покриває програма. Також допомогу не отримають американці з високими доходами, які сплачують додаткові внески, та учасники приватної програми Medicare Advantage.

Це вже не перша фінансова ініціатива адміністрації Трампа напередодні листопадових виборів. Раніше майже 950 тис. американців, які придбали медичне страхування через державний портал Healthcare.gov, почали отримувати одноразові виплати по $500.

У Білому домі пояснили, що йдеться про повернення надмірних зборів, які, за твердженням нинішньої адміністрації, стягувалися з учасників програми Affordable Care Act за президентства Джо Байдена.

Водночас ці виплати не поширюються на всіх приблизно 19 млн американців, які користуються системою медичного страхування Obamacare.

Журналісти Reuters звернули увагу на географічний розподіл отримувачів фінансової допомоги. За їхніми підрахунками, близько 71% громадян, які мають право на виплату $500, проживають у штатах, де цього року відбуваються конкурентні вибори до Сенату або на посаду губернатора.

Нагадаємо, раніше президент США Дональд Трамп уже пообіцяв виплатити по $5 тис. кожному дорослому американцю, якщо Республіканська партія за результатами проміжних виборів збереже більшість у Палаті представників і Сенаті.

Про відповідну ініціативу американський лідер заявив під час з'їзду Республіканської партії в Далласі. Тоді він назвав запропоновані виплати «дивідендами Трампа» та порівняв їх із виплатами, які успішні компанії розподіляють між своїми акціонерами.