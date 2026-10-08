Головна Світ Політика
search button user button menu button

Трамп оголосив про мільярдні виплати американцям перед виборами

Єгор Голівець
glavcom.ua
Єгор Голівець
google social img telegram social img facebook social img
Трамп оголосив про мільярдні виплати американцям перед виборами
Трамп пообіцяв американцям $1,2 трлн
фото: Reuters

За підрахунками Reuters, більшість отримувачів однієї з виплат проживають у штатах, де республіканців очікує напружена боротьба за голоси виборців

Президент США Дональд Трамп напередодні проміжних виборів до Конгресу, які відбудуться 3 листопада, оголосив про низку фінансових ініціатив для американців. Загальна сума вже анонсованих прямих виплат становить близько $2,35 млрд. Водночас глава Білого дому запропонував значно масштабнішу програму, реалізація якої залежатиме від результатів голосування. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Reuters.

Однією з останніх ініціатив адміністрації Трампа стала одноразова виплата в розмірі $90 для 20,8 млн американців, які користуються програмою медичного страхування Medicare Part B.

У Білому домі пояснили, що ці кошти мають допомогти громадянам компенсувати зростання витрат на медичне страхування. Фінансувати виплати планують із Medicare Improvement Fund, на який Конгрес раніше виділив $2 млрд.

Водночас Reuters звертає увагу, що отримати гроші зможуть не всі учасники програми Medicare, якою загалом користуються приблизно 70,6 млн американців.

Зокрема, виплати не передбачені для малозабезпечених громадян, чиї страхові внески вже покриває програма. Також допомогу не отримають американці з високими доходами, які сплачують додаткові внески, та учасники приватної програми Medicare Advantage.

Це вже не перша фінансова ініціатива адміністрації Трампа напередодні листопадових виборів. Раніше майже 950 тис. американців, які придбали медичне страхування через державний портал Healthcare.gov, почали отримувати одноразові виплати по $500.

У Білому домі пояснили, що йдеться про повернення надмірних зборів, які, за твердженням нинішньої адміністрації, стягувалися з учасників програми Affordable Care Act за президентства Джо Байдена.

Водночас ці виплати не поширюються на всіх приблизно 19 млн американців, які користуються системою медичного страхування Obamacare.

Журналісти Reuters звернули увагу на географічний розподіл отримувачів фінансової допомоги. За їхніми підрахунками, близько 71% громадян, які мають право на виплату $500, проживають у штатах, де цього року відбуваються конкурентні вибори до Сенату або на посаду губернатора.

Нагадаємо, раніше президент США Дональд Трамп уже пообіцяв виплатити по $5 тис. кожному дорослому американцю, якщо Республіканська партія за результатами проміжних виборів збереже більшість у Палаті представників і Сенаті.

Про відповідну ініціативу американський лідер заявив під час з'їзду Республіканської партії в Далласі. Тоді він назвав запропоновані виплати «дивідендами Трампа» та порівняв їх із виплатами, які успішні компанії розподіляють між своїми акціонерами.

Читайте також:

Теги: Дональд Трамп гроші вибори

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Астрологічний прогноз на 8 жовтня 2026 року
Близнюкам – не боятися експериментів, Скорпіонам – довіряти фактам: найавторитетніший гороскоп на 8 жовтня 2026 року
Вчора, 15:00
Уряд передбачив можливість підвищення ПДВ у проєкті бюджету на 2027 рік. Але для зміни ставки необхідне окреме законодавче рішення
Стосується кожного. Скільки коштуватиме українцям +1% ПДВ?
29 вересня, 18:50
Зеленський попросив Трампа реалізувати санкційний закон
Зеленський звернувся до Трампа і лідерів ЄС після масованої атаки
26 вересня, 12:37
Ситуація на світовому ринку дизелю залишається напруженою
Трамп знову попросив Зеленського не бити по НПЗ Росії – Axios
20 вересня, 23:46
Трамп назвав CNN, MS NOW та Politico фейковими ЗМІ
Трамп заборонив доступ до Білого дому для деяких ЗМІ
19 вересня, 04:59
Трамп: Я радий оголосити, що Сполучені Штати Америки уклали угоду з Королівством Данія та Гренландією
Трамп оголосив про досягнення угоди з Данією та Гренландією
19 вересня, 00:45
Російський диктатор довго вдивляється в монітор, шукає курсор і кілька разів клацає мишкою, перш ніж завершити процедуру
Загубив курсор і подякував комп’ютеру: відео, як 73-річний Путін голосував, підірвало мережу
18 вересня, 17:55
Астрологічний прогноз на 16 вересня 2026 року
День важливих переосмислень: найавторитетніший гороскоп на 16 вересня 2026 року
15 вересня, 15:00
За участь в організації та проведенні незаконних виборів на окупованих територіях передбачена кримінальна відповідальність
Росія готує нові псевдовибори на окупованих територіях: СБУ попередила про покарання
14 вересня, 14:12

Політика

Трамп оголосив про мільярдні виплати американцям перед виборами
Трамп оголосив про мільярдні виплати американцям перед виборами
Південна Корея звинуватила Україну в необґрунтованих заявах про допомогу РФ
Південна Корея звинуватила Україну в необґрунтованих заявах про допомогу РФ
В Росії уражено датацентр «Яндекса», дрони вдарили по «Газпрому»: головне за ніч 8 жовтня
В Росії уражено датацентр «Яндекса», дрони вдарили по «Газпрому»: головне за ніч 8 жовтня
Дрони атакували комплекс «Газпрому» за 1300 км від України
Дрони атакували комплекс «Газпрому» за 1300 км від України
Путін готує Росію до затяжної війни: витрати зростуть на 40% – Bloomberg
Путін готує Росію до затяжної війни: витрати зростуть на 40% – Bloomberg
США замовили ще понад тисячу українських FPV-дронів
США замовили ще понад тисячу українських FPV-дронів

Найпопулярніше

За тиждень За три дні За день
373K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 8 жовтня: ситуація на фронті
154K
Карта повітряних тривог України онлайн 8 жовтня 2026
126K
Зінченко усміхнувся після слів судді про довічне ув’язнення (відео)
103K
Мер Харкова Терехов прочитав колонку Залужного і не стримався
71K
Українка та іспанець вразили перетворенням столітньої хати в Карпатах
66K
Сепаратисти перемогли на виборах у Канаді та анонсували референдум

Новини

В Україні очікується теплий день: погода на 7 жовтня 2026 року
Вчора, 05:59
В Україні до 21°, сонячно та без опадів: погода на 6 жовтня 2026 року
6 жовтня, 05:59
Жорже Жезуш заявив, що готовий повернути Кріштіану Роналду до збірної Португалії
5 жовтня, 10:26
В Україні до 21°, місцями невеликий дощ: погода на 5 жовтня 2026 року
5 жовтня, 05:59
День вчителя України 2026: яскраві листівки, щирі привітання у прозі та віршах
4 жовтня, 07:00
З Днем територіальної оборони України: яскраві листівки, історія свята, привітання у прозі та віршах
4 жовтня, 06:15

Прес-релізи

Активісти заявляють, що Росія готує окупований Крим до «жорсткої примусової мобілізації»
Активісти заявляють, що Росія готує окупований Крим до «жорсткої примусової мобілізації»
6 жовтня, 17:05
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua