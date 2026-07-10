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Трамп звільнив членів двопартійного виборчого органу напередодні проміжних виборів

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
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Трамп звільнив членів двопартійного виборчого органу напередодні проміжних виборів
фото: Getty Images

Комісію, створену Конгресом у 2002 році, залишено без керівництва напередодні проміжних виборів

Президент США Дональд Трамп звільнив решту членів комісії з двопартійного федерального органу, завданням якого є надання допомоги чиновникам в проведенні виборів. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Politico.

У матеріалі йдеться, що цей крок, очевидно, спрямований на встановлення контролю над процесом голосування напередодні проміжних виборів.

За словами представника Білого дому та трьох інших джерел, у четвер Трамп звільнив двох членів (Томаса Гікса та Бенджаміна Говланда) Комісії з допомоги у проведенні виборів, які належали до Демократичної партії, тоді як одному члену-республіканцю Крісті Маккормік було дозволено піти у відставку.

Politico пише, що цей крок Білого дому залишає комісію, створену Конгресом у 2002 році, без керівництва напередодні проміжних виборів. EAC, штаб-квартира якої розташована у Вашингтоні, не займається обробкою виборчих бюлетенів чи списків виборців, зазвичай не взаємодіє з виборцями та не має повноважень щодо виборчих чиновників у штатах. Проте вона докладає зусиль для вдосконалення процесу голосування по всій країні.

Цей орган виконує функцію координаційного центру для виборчих чиновників, допомагаючи в їхньому навчанні та надаючи інформацію про новітні технології голосування. Він також відповідає за національну форму реєстрації виборців поштою – яку Трамп намагався змінити торік за допомогою виконавчого наказу – та контролює програму добровільного тестування й сертифікації різних виборчих машин. Крім того, EAC розподіляє гранти на забезпечення безпеки виборів.

Напередодні президент США Дональд Трамп змістив деяких республіканців, які були недостатньо йому віддані. Як пише Reuters, подібні чистки можуть вплинути на результат проміжних виборів, які відбудуться у листопаді.

До слова, 3 листопада у США відбудуться проміжні вибори до Конгресу, під час яких буде повністю оновлено склад Палати представників і частково – Сенату (переоберуть близько третини сенаторів). Це голосування може стати серйозним випробуванням для президента США Дональда Трампа: його рейтинги знижуються, а на проміжних виборах американські виборці традиційно частіше підтримують опозицію, ніж чинну владу.

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Теги: США Дональд Трамп вибори у США

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