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Трамп оголосив про досягнення угоди з Данією та Гренландією

Аліна Самойленко
glavcom.ua
Аліна Самойленко
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Трамп оголосив про досягнення угоди з Данією та Гренландією
Трамп: Я радий оголосити, що Сполучені Штати Америки уклали угоду з Королівством Данія та Гренландією
фото: The White house/Facebook

США назавжди отримають можливість робити в Гренландії все необхідне для захисту безпеки острова

Президент США Дональд Трамп заявив про укладення історичної угоди з Данією та Гренландією, яка назавжди вирішує спірні питання між сторонами. Про це пише «Главком».

За його словами, документ надає Сполученим Штатам постійний контроль над питаннями безпеки та всіма іншими потребами на цій території, що повністю знімає будь-які занепокоєння Вашингтона.

Згідно із заявою американського лідера, США назавжди отримають можливість робити в Гренландії все необхідне для забезпечення та захисту безпеки як самого острова, так і Сполучених Штатів. При цьому жоден противник США відтепер не зможе мати там військову базу, військову присутність чи здійснювати чутливі інвестиції без прямого письмового схвалення Вашингтона.

Трамп підкреслив, що ця домовленість має безкінечний термін дії та не коштуватиме американському бюджету нічого: «Я радий оголосити, що Сполучені Штати Америки уклали угоду з Королівством Данія та Гренландією, яка надає США постійний контроль над питаннями безпеки та всіма іншими потребами в Гренландії, повністю вирішуючи всі численні проблеми, які викликають у нас занепокоєння. Для Сполучених Штатів це не коштуватиме нічого».

Він також додав, що США негайно розпочнуть процес створення значної військової присутності у відповідних частинах Гренландії та працюватимуть із місцевими жителями над її розбудовою: «Це угода з безкінечним терміном дії, вона не має кінця. Ми негайно розпочнемо процес створення великої військової присутності у відповідній частині Гренландії. Це здійснення мрії для Сполучених Штатів Америки – щось дуже важливе, історичне та особливе».

Раніше Гренландія використала погрози президента США Дональда Трампа встановити контроль над островом для зміцнення власних позицій та залучення додаткових інвестицій. Підвищена увага до острова вже принесла нові фінансові зобов'язання з боку Євросоюзу та Данії. al.

Президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн 7 вересня відвідала Гренландію та оголосила про пакет інвестицій на €200 млн, або близько $230 млн. Кошти планують спрямувати, зокрема, на видобуток корисних копалин, супутниковий зв'язок та відновлювану енергетику.

Нагадаємо, погрози президента США Дональда Трампа щодо анексії Гренландії та можливого застосування військової сили були неправильно сприйняті європейськими союзниками. Насправді американський лідер ніколи не планував військового вторгнення на арктичний острів. 

Таку заяву зробив посол США при Європейському Союзі Ендрю Паздер під час Брюссельського форуму економічної безпеки.

Теги: Данія Дональд Трамп Гренландія США

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