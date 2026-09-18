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Загубив курсор і подякував комп’ютеру: відео, як 73-річний Путін голосував, підірвало мережу

Зореслав Середа
glavcom.ua
Зореслав Середа
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Загубив курсор і подякував комп’ютеру: відео, як 73-річний Путін голосував, підірвало мережу
Російський диктатор довго вдивляється в монітор, шукає курсор і кілька разів клацає мишкою, перш ніж завершити процедуру
Фото: скриншот трансляції

Спочатку диктатору довелося знайти курсор, потім зрозуміти, куди ним натискати, а після успішного онлайн-голосування ще й подякувати комп’ютеру

Президент Росії Володимир Путін дистанційно проголосував на виборах до Держдуми, однак оприлюднені кадри його голосування привернули увагу користувачів мережі. На відео 73-річний російський президент довго вдивляється в монітор, шукає курсор і кілька разів клацає мишкою, перш ніж завершити процедуру, повідомляє «Главком».

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Після голосування Путін сказав «Спасибо» екрану та поклонився йому. Перед цим, дивлячись на екран, він промовив: «Не ошибешься».  Відео швидко стало приводом для жартів у соцмережах.

Загубив курсор і подякував комп’ютеру: відео, як 73-річний Путін голосував, підірвало мережу фото 1
фото: скриншот із сомереж

Користувачі порівнюють поведінку Путіна з літніми людьми, які не звикли користуватися сучасною технікою. На кадрах російський президент примружується, уважно розглядає екран і намагається зорієнтуватися з керуванням мишкою.

Загубив курсор і подякував комп’ютеру: відео, як 73-річний Путін голосував, підірвало мережу фото 2
фото: скриншот із сомереж

Користувачі соцмереж не могли зрозуміти, що диктатор так довго видивляється на екрані. Варто зазначити, що Путін дійсно декілька разів міняв позу та довго вглядувався у різні точки на моніторі.

Загубив курсор і подякував комп’ютеру: відео, як 73-річний Путін голосував, підірвало мережу фото 3
скриншот реакції сомереж

Окремо увагу глядачів привернув сам монітор. На ньому помітили повідомлення, схоже на сповіщення про необхідність активації Windows. Цей момент також став предметом жартів у мережі.

Користувачі помітили сповіщення, що підозріло подібне до попередження про Активацію Windows
Користувачі помітили сповіщення, що підозріло подібне до попередження про Активацію Windows
фото: скриншот з відео

Користувачі порадили президенту РФ бути уважнішим, аби він не «видалив російський інтернет». Інші ж підозрюють, що диктатор замість голосування грав у «Сапер».

Загубив курсор і подякував комп’ютеру: відео, як 73-річний Путін голосував, підірвало мережу фото 4
скриншот реакції сомереж

Кадри «впевненого користувача ПК»розірвали мережу, і росіяни не могли зрозуміти, як Путін в такому стані та технічними знанннями взагалі може керувати країною, якщо не може впоратися з технікою. 

Загубив курсор і подякував комп’ютеру: відео, як 73-річний Путін голосував, підірвало мережу фото 5
скриншот реакції сомереж

Путін при цьому давно відомий своїм обмеженим використанням сучасних цифрових технологій. Раніше повідомлялося, що він не користується смартфоном та інтернетом у звичному для більшості користувачів форматі, а для зв’язку використовує спеціальні засоби.

Також російський диктатор Володимир Путін використовує операційну систему Windows XP на комп'ютерах у своєму кабінеті в Кремлі та на офіційній резиденції в Ново-Огарьово. Про це свідчать фотографії, опублікованих пресслужбою Кремля, де видно інтерфейс Windows XP

Цього разу президенту РФ довелося особисто скористатися комп’ютером, щоб проголосувати на виборах до Держдуми. Вірогідно через загрозу далекобійних ударів дронів ЗСУ російський диктатор цьогоріч не наважився особисто прийти на дільницю. Йому вже довелося переносити один з найбільших самітів в Росії через загрозу ударів. 

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Теги: путін технології війна росія вибори

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