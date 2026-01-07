Загроза імпічменту. Трамп закликав республіканців вибороти перемогу на проміжних виборах

Трамп наголосив, що поразка республіканців у Палаті представників може стати приводом для нової спроби його імпічменту

Трамп закликав однопартійців зберегти республіканську більшість

Президент США Дональд Трамп під час зустрічі з конгресменами-республіканцями заявив, що його політичне майбутнє залежить від результатів проміжних виборів у листопаді 2026 року, пише «Главком».

Як повідомляє Associated Press, Трамп наголосив, що поразка республіканців у Палаті представників може стати приводом для нової спроби його імпічменту.

«Ви маєте виграти проміжні вибори, бо якщо ми не виграємо, вони знайдуть привід оголосити мені імпічмент. Мені оголосять імпічмент», – заявив глава Білого дому.

Президент нагадав, що процедура імпічменту вимагає не лише більшості голосів у Палаті представників, але й підтримки двох третин сенаторів, тому на практиці її реалізація є складною.

На проміжних виборах обирають усі місця у Палаті представників та третину Сенату, що визначить баланс сил у Конгресі на останні два роки президентського терміну.

Раніше Спікер Палати представників США Майк Джонсон заявив, що Демократична партія ініціює імпічмент президента Дональда Трампа у разі, якщо республіканці втратять контроль над Конгресом після проміжних виборів 2026 року.