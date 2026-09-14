Росія готує нові псевдовибори на окупованих територіях: СБУ попередила про покарання

За участь в організації та проведенні незаконних виборів на окупованих територіях передбачена кримінальна відповідальність

Незаконне голосування кремль планує провести 18-20 вересня

Росія планує провести 18-20 вересня чергові незаконні «вибори» на тимчасово окупованих територіях України. Служба безпеки України закликала місцевих жителів не брати участі у фейковому волевиявленні та попередила про кримінальну відповідальність. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на заяву СБУ.

За даними спецслужби, окупаційні адміністрації Росії за вказівкою кураторів із Москви намагаються залучити українців до проведення псевдовиборів. Таким чином Кремль прагне створити видимість підтримки російських політичних сил та легітимізувати свою присутність на захоплених територіях.

СБУ нагадала, що під час попередніх незаконних «виборів» окупанти залучали місцевих жителів до роботи у псевдовиборчих комісіях та агітаційних заходів.

Зокрема, у вересні 2022 року Росія організувала псевдореферендум на захоплених частинах Донецької, Луганської, Запорізької та Херсонської областей. У 2023 році окупаційна влада провела на цих територіях псевдовибори до підконтрольних Росії органів влади.

За участь в організації та проведенні незаконних виборів або референдумів на окупованих територіях передбачена кримінальна відповідальність. Йдеться, зокрема, про частину 5 статті 111-1 Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає до 10 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

СБУ закликала мешканців окупованих територій не допомагати Росії проводити незаконне волевиявлення. У спецслужбі також закликали повідомляти про осіб, які сприяють підготовці псевдовиборів.

Варто нагадати, що Російські спецслужби можуть здійснити серію провокацій і терористичних актів на тимчасово окупованих територіях України під час проведення незаконних «виборів». Про це попереджає Служба зовнішньої розвідки України.