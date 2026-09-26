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Зеленський звернувся до Трампа і лідерів ЄС після масованої атаки

Ірина Сторожук
glavcom.ua
Ірина Сторожук
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Зеленський звернувся до Трампа і лідерів ЄС після масованої атаки
Зеленський попросив Трампа реалізувати санкційний закон
фото: ОП

Президент закликав США та Євросоюз посилити санкційний тиск на Росію після нічних ударів по Україні

Президент України Володимир Зеленський після масованої нічної атаки Росії звернувся до президента США Дональда Трампа та керівництва Європейського Союзу із закликом посилити санкційний тиск на РФ. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на заяву глави держави.

За словами Зеленського, лише за ніч унаслідок російських атак 14 людей дістали поранення. Двоє людей загинули у Запоріжжі. Російські удари припали по житлових будинках у Києві, Запоріжжі, Одеській, Сумській та Харківській областях.

Також зафіксовані руйнування цивільної інфраструктури. Зокрема, пошкоджені дитячий садок у Києві, ліцей на Київщині та університет у Харкові. Удари також зачепили енергетичну інфраструктуру Полтавської, Миколаївської та Вінницької областей.

«Важливо, щоб партнери не забували, що російська ескалація відбувається кожного дня. Якщо росіяни обрали для себе робити удари ще більш жорстокими, світ має обрати для себе сильніші відповіді, щоб війна не поширювалася далі», – заявив Зеленський.

Президент окремо звернувся до Дональда Трампа із закликом реалізувати закон Ліндсі Грема щодо Росії та держав, які фінансово підтримують її війну.

До керівництва Євросоюзу Зеленський звернувся із закликом запровадити додаткові санкції. Він також наголосив, що російських олігархів не варто виключати з уже чинних санкційних списків.

Крім того, глава держави закликав надалі обмежувати торгівлю з Росією до припинення війни. «Саме так, спільними щоденними зусиллями, має наближатися мир», – підсумував президент.

Нагадаємо, раніше демократи в Сенаті США звинуватили адміністрацію президента Дональда Трампа у піврічній бездіяльності із запровадженням санкцій за обхід обмежень проти Росії. Окремі претензії сенаторів стосувалися Китаю, який продовжує постачати Москві товари подвійного призначення та купувати російську нафту. 

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Теги: США Європейський Союз Володимир Зеленський Дональд Трамп санкції війна президент

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