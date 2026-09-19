Трамп заборонив доступ до Білого дому для деяких ЗМІ

Журналісти CNN, MS NOW та Politico не зможуть потарпити до Білого дому

Президент США Дональд Трамп заявив про заборону доступу до Білого дому для журналістів CNN, MS NOW та Politico через постійне поширення ними «фейкових новин» і «вигадок». Про це пише «Главком».

Американський лідер зазначив, що обмеження має «поширюватися настільки далеко, наскільки це можливо», і пригрозив аналогічними заходами іншим ЗМІ, які критично або негативно висвітлюють його діяльність, зокрема New York Times та Washington Post. Окремо Трамп звинуватив Politico в отриманні $8 млн від уряду Джо Байдена для утримання на плаву, назвавши це проявом корупції.

Редакції медіа виступили з відповідними заявами, наголосивши на захисті своїх прав. У CNN назвали погрози Трампа «незаконним посяганням на фундаментальні права, захищені Конституцією США», та заявили про повну підтримку своєї команди. У Politico також запевнили, що продовжуватимуть об'єктивно висвітлювати роботу Білого дому та рішуче захищатимуть права, гарантовані Першою поправкою.

Нагадаємо, раніше Трамп накинувся на журналістку CNN Кейтлан Коллінз після її запитання про справу сексуального злочинця Джеффрі Епштейна. Американський президент назвав кореспондентку «найгіршою репортеркою» та заявив, що CNN нібито не має довіри серед глядачів.

Також Трамп потрапив у скандал через образу журналістки Bloomberg. Під час спілкування з пресою на борту президентського літака репортерка поставила йому запитання про оприлюднення матеріалів у справі Епштейна. У відповідь президент США перервав її словами: «Тихо. Тихо, свинко».

До слова, на офіційному сайті Білого дому з'явився новий розділ під назвою Media Offenders, де публікуються списки видань, на думку американської адміністрації, що поширюють недостовірну інформацію або перекручують заяви президента США Дональда Трампа.

Цей розділ оновлюється щотижня і містить огляд медіа, яких «ловлять» на помилковій інтерпретації фактів чи наявності упередженості в подачі матеріалів.