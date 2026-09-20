Трамп знову попросив Зеленського не бити по НПЗ Росії – Axios

Американський лідер вкотре пов'язав удари по російській нафтопереробці з цінами на дизель

Президент США Дональд Трамп під час телефонної розмови з Володимиром Зеленським кілька разів наполягав, щоб Україна припинила удари по нафтопереробних заводах Росії, повʼязуючи ці атаки зі зростанням світових цін на дизельне пальне. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Axios.

За даними видання, тема російських НПЗ кілька разів виникала під час розмови двох президентів. Обізнане з перебігом переговорів джерело видання розповіло, що Трамп закликав Зеленського зупинити удари по підприємствах російської нафтової промисловості, аргументуючи це ситуацією на світовому ринку дизельного пального.

За словами співрозмовника Axios, слово «дизель» під час дзвінка звучало багато разів – тема пального виникла на тлі різкого зростання цін у США та проблем із постачанням на світовому ринку.

Російські НПЗ скоротили виробництво

Українські удари по нафтовій інфраструктурі Росії останніми місяцями вплинули на роботу низки великих підприємств. Reuters 15 вересня повідомляв, що половина із шести найбільших російських заводів з виробництва дизелю у вересні суттєво скоротила випуск або повністю зупинила окремі потужності – йдеться про підприємства в Киришах, Волгограді та Нижньому Новгороді.

За даними агентства, на ці шість заводів припадає близько половини всього дизельного виробництва в Росії. Через проблеми з переробкою Москва запровадила обмеження на експорт пального, намагаючись стабілізувати внутрішній ринок. У США ж ціна дизелю 10 вересня вперше перевищила $6 за галон.

Водночас ситуація на паливному ринку пов'язана не лише з російською нафтовою галуззю: за спостереженнями Reuters, на світові поставки вплинули також перебої на Близькому Сході та скорочення переробних потужностей у регіоні. Через сукупність цих факторів світовий ринок дизелю залишається напруженим.

Трамп уже публічно звертався до Зеленського

Це не перший випадок, коли американський президент говорить із Зеленським про російські НПЗ. 14 вересня Трамп заявив, що просив українського президента не завдавати ударів по підприємствах з виробництва дизельного пального та нафтопереробних заводах, пояснивши це ситуацією на світовому паливному ринку.

Раніше, 13 вересня, Трамп також вимагав, щоб Україна припинила удари по російській енергетиці, заявивши, що вони нібито спричиняють дефіцит дизельного пального.

Україна зі свого боку повʼязує можливе припинення ударів по енергетичних обʼєктах із взаємними кроками з боку Москви: Київ наполягає, що Росія має першою припинити атаки на українську енергетику та іншу критичну інфраструктуру.

Президенти домовилися про зустріч у Нью-Йорку

Розмова Трампа і Зеленського відбулася на тлі підготовки їхньої особистої зустрічі. За інформацією Axios, президенти мають зустрітися цього тижня у Нью-Йорку під час Генеральної асамблеї ООН, і українська сторона сподівається використати ці переговори для просування дипломатичного процесу.

За словами Зеленського, сторони під час дзвінка домовилися про зустріч у Нью-Йорку. Президент України назвав ці переговори важливими для подальшого дипломатичного процесу й заявив про готовність Києва робити кроки для деескалації.

Нагадаємо, після попередньої публічної заяви Трампа про удари по НПЗ Кремль привітав його заклик до України, однак відмовився відповісти, чи припинить Москва власні атаки на українську інфраструктуру, якщо Київ погодиться.