Головна Світ Політика
search button user button menu button

Трамп знову попросив Зеленського не бити по НПЗ Росії – Axios

Вікторія Літвінова
glavcom.ua
Вікторія Літвінова
google social img telegram social img facebook social img
Трамп знову попросив Зеленського не бити по НПЗ Росії – Axios
Ситуація на світовому ринку дизелю залишається напруженою
фото: Офіс президента України

Американський лідер вкотре пов'язав удари по російській нафтопереробці з цінами на дизель

Президент США Дональд Трамп під час телефонної розмови з Володимиром Зеленським кілька разів наполягав, щоб Україна припинила удари по нафтопереробних заводах Росії, повʼязуючи ці атаки зі зростанням світових цін на дизельне пальне. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Axios.

За даними видання, тема російських НПЗ кілька разів виникала під час розмови двох президентів. Обізнане з перебігом переговорів джерело видання розповіло, що Трамп закликав Зеленського зупинити удари по підприємствах російської нафтової промисловості, аргументуючи це ситуацією на світовому ринку дизельного пального.

За словами співрозмовника Axios, слово «дизель» під час дзвінка звучало багато разів – тема пального виникла на тлі різкого зростання цін у США та проблем із постачанням на світовому ринку.

Російські НПЗ скоротили виробництво

Українські удари по нафтовій інфраструктурі Росії останніми місяцями вплинули на роботу низки великих підприємств. Reuters 15 вересня повідомляв, що половина із шести найбільших російських заводів з виробництва дизелю у вересні суттєво скоротила випуск або повністю зупинила окремі потужності – йдеться про підприємства в Киришах, Волгограді та Нижньому Новгороді.

За даними агентства, на ці шість заводів припадає близько половини всього дизельного виробництва в Росії. Через проблеми з переробкою Москва запровадила обмеження на експорт пального, намагаючись стабілізувати внутрішній ринок. У США ж ціна дизелю 10 вересня вперше перевищила $6 за галон.

Водночас ситуація на паливному ринку пов'язана не лише з російською нафтовою галуззю: за спостереженнями Reuters, на світові поставки вплинули також перебої на Близькому Сході та скорочення переробних потужностей у регіоні. Через сукупність цих факторів світовий ринок дизелю залишається напруженим.

Трамп уже публічно звертався до Зеленського

Це не перший випадок, коли американський президент говорить із Зеленським про російські НПЗ. 14 вересня Трамп заявив, що просив українського президента не завдавати ударів по підприємствах з виробництва дизельного пального та нафтопереробних заводах, пояснивши це ситуацією на світовому паливному ринку.

Раніше, 13 вересня, Трамп також вимагав, щоб Україна припинила удари по російській енергетиці, заявивши, що вони нібито спричиняють дефіцит дизельного пального.

Україна зі свого боку повʼязує можливе припинення ударів по енергетичних обʼєктах із взаємними кроками з боку Москви: Київ наполягає, що Росія має першою припинити атаки на українську енергетику та іншу критичну інфраструктуру.

Президенти домовилися про зустріч у Нью-Йорку

Розмова Трампа і Зеленського відбулася на тлі підготовки їхньої особистої зустрічі. За інформацією Axios, президенти мають зустрітися цього тижня у Нью-Йорку під час Генеральної асамблеї ООН, і українська сторона сподівається використати ці переговори для просування дипломатичного процесу.

За словами Зеленського, сторони під час дзвінка домовилися про зустріч у Нью-Йорку. Президент України назвав ці переговори важливими для подальшого дипломатичного процесу й заявив про готовність Києва робити кроки для деескалації.

Нагадаємо, після попередньої публічної заяви Трампа про удари по НПЗ Кремль привітав його заклик до України, однак відмовився відповісти, чи припинить Москва власні атаки на українську інфраструктуру, якщо Київ погодиться.

Читайте також:

Теги: росія експорт Дональд Трамп Україна президент Офіс президента пальне дизельне пальне Москва переговори

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Президент США Дональд Трамп та Джон Реткліфф, директор Центрального розвідувального управління
Директор ЦРУ у Москві: попередження Путіну чи спроба зупинити ескалацію?
26 серпня, 13:10
Мелоні розповіла, як змінилися її стосунки з Трампом після публічних суперечок
«Усе склалося інакше». Мелоні розповіла про напружені стосунки з Трампом
22 серпня, 10:28
Зустріч російського диктатора Путіна та президента М'янми Мін Аун Хлаїнга
Росія отримає стратегічний порт? Військові М’янми розпочали масштабну операцію
21 серпня, 19:56
Склад «Нової пошти», де зберігали книжки деякі видавництва
Удар по книжковій галузі: які видавництва постраждали через атаку РФ
28 серпня, 16:11
Уражено командно-штабну машину зі складу зенітного ракетного комплексу С-400 «Тріумф»
Сили оборони уразили низку військових цілей РФ
31 серпня, 12:27
Невідомі атакували саморобними ракетами потужну ТЕС Єншвальде у Німеччині
Одну з найбільших ТЕС Німеччини атаковано саморобними ракетами
1 вересня, 19:06
Лондон долучився до відповіді Москві після атаки в Німеччині
Британія викликала дипломата РФ через атаку на український літак в Німеччині
3 вересня, 15:32
Трамп заявив, що проблем із Канадою не було б, якби вона була одним із штатів США
Трамп заявив, що Канада мала б стати одним із штатів США
13 вересня, 06:29
Новий оператор U Mobile пропонує до 60 ГБ мобільного інтернету та 500 хвилин дзвінків
В Україні запустився новий мобільний оператор U Mobile: які тарифи
15 вересня, 10:10

Політика

Трамп знову попросив Зеленського не бити по НПЗ Росії – Axios
Трамп знову попросив Зеленського не бити по НПЗ Росії – Axios
Після атаки на НПЗ у Москві почав зникати бензин
Після атаки на НПЗ у Москві почав зникати бензин
У Росії закінчилися парламентські вибори: перші результати екзитполів
У Росії закінчилися парламентські вибори: перші результати екзитполів
Європа «як ніколи близька» до масштабної війни: Фіцо зробив гучну заяву
Європа «як ніколи близька» до масштабної війни: Фіцо зробив гучну заяву
Макрон відповів Трампу, який позначив французькі острови прапором США
Макрон відповів Трампу, який позначив французькі острови прапором США
Невідомий облив прем'єра Угорщини вином під час Свята врожаю (відео)
Невідомий облив прем'єра Угорщини вином під час Свята врожаю (відео)

Найпопулярніше

За тиждень За три дні За день
370K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 20 вересня: ситуація на фронті
195K
Депутат спитав міністра фінансів, чи проживе він на мінімалку. Відео відповіді урядовця
152K
Карта повітряних тривог України онлайн 20 вересня 2026
149K
Обіймала посаду майже пів століття. На Київщині депутати скинули легенду місцевого самоврядування
143K
«Геть інша людина». Вдова легендарного композитора розказала, якою є Софія Ротару в житті
69K
Бріжит Макрон програла суд журналістці, яка назвала її чоловіком

Новини

В Україні до 26°, місцями короткочасні дощі: погода на 19 вересня 2026 року
19 вересня, 05:59
Окупанти вдарили по бізнес-центру в Одесі: постраждало 10 людей, серед яких 2 рятувальників (оновлено)
18 вересня, 18:07
В Україні до 25°, короткочасні дощі, туман: погода на 18 вересня 2026 року
18 вересня, 05:59
В Україні до 25°, місцями дощитиме: погода на 17 вересня 2026 року
17 вересня, 05:59
Польща зупиняла роботу двох аеропортів через повітряну загрозу
16 вересня, 09:25
Кремль відповів на запропоноване Трампом енергетичне перемир’я
15 вересня, 13:31

Прес-релізи

У Києві відбудеться Тотальний PR марафон 2026
У Києві відбудеться Тотальний PR марафон 2026
14 вересня, 15:40
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua