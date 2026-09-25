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Перші леді США та Китаю продемонстрували кардинально різні образи на державній вечері у Білому домі (фото)

Юлія Відміцька
glavcom.ua
Юлія Відміцька
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Меланія Трамп та Пен Ліюань обрали для державної вечері різні стилі
фото: Reuters

Меланія Трамп відвідала державну вечерю в образі від відомих брендів

24 вересня президент США Дональд Трамп прийняв у Білому домі китайського лідера Сі Цзіньпіна та його дружину Пен Ліюань. На державній вечері перша леді Меланія Трамп продемонструвала незвичний образ, відмовившись від традиційного стилю одягу для подібних заходів, на відміну від Пен Ліюань. Про це пише «Главком» із посиланням на Washington Post.

Так, дружина президента Китаю Пен Ліюань відвідала державну вечерю у довгій сукні червоного кольору з високим коміром, що передавав елементи мандаринського (китайського) стилю. Образ першої леді доповнили прикраси із перлів, а також чорний клатч із золотим акцентом.

Проте найбільше увагу привернула Меланія Трамп. Перша леді відмовилася від традиційного стилю та замість сукні вбралася у жакардові штани від Dolce & Gabbana. Головним акцентом її вбрання була біла сорочка з великим білим бантом на шиї від Saint Laurent. Її образ підкреслили чорні класичні підбори від бренду Louboutin.

Меланія Трамп відійшла від традицій на державній вечері у Білому домі
Меланія Трамп відійшла від традицій на державній вечері у Білому домі
фото: Reuters

Меланія Трамп не вперше відходить від традиції та обирає для державних вечерь та заходів штани замість суконь.Цього разу перша леді США з'явилася у чорних брюках. Проте на вечері Національної асоціації губернаторів у 2025 році вона була одягнена у жіночий смокінг.

Нещодавно, 22 вересня на 81-й сесії Генеральної Ассамблеї ООН Меланія Трамп також виступила у костюмі зі штанами. Зазначимо, що такий стиль не є порушенням, однак вважається відходом від багаторічних традицій.

До слова, президенти на вечері показалися у костюмах. Дональд Трамп обрав смокінг із метеликом та чорною сорочкою. Водночас Сі Цзіньпін був одягнений у чорний традиційний китайський костюм, який відомий як Мао.

«Главком» розповідав, як під час державної вечері в Білому домі  перша леді США Меланія Трамп, і королева Великої Британії Камілла обидві обрали образи у рожевих відтінках. Меланія Трамп з’явилася у вишуканій сукні без бретелей із блідо-рожевого шовку від Christian Dior. Образ доповнили білосніжні замшеві рукавички та туфлі на підборах ніжного шовкового відтінку, що підкреслили стриману елегантність стилю. Водночас Королева Камілла обрала образ від британського бренду.

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Теги: Меланія Трамп Сі Цзіньпін Дональд Трамп США перша леді стиль одяг

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