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США звинуватили Мадуро та його дружину у катуваннях опонентів

Вікторія Літвінова
glavcom.ua
Вікторія Літвінова
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США звинуватили Мадуро та його дружину у катуваннях опонентів
Ніколас Мадуро разом із дружиною Силією Флорес
фото: АР

Американські прокурори описали систему репресій, яка, за версією слідства, допомагала венесуельському керівництву утримувати владу

Колишньому президенту Венесуели Ніколасу Мадуро та його дружині Силії Флорес у США висунули нові обвинувачення – у змові з метою катування політичних опонентів і громадян Сполучених Штатів. В обвинувальному документі описані дев’ять випадків катувань, троє потерпілих – громадяни США. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Міністерство юстиції США.

Які епізоди описала прокуратура

За версією американського слідства, Мадуро та Флорес брали участь у системі репресій, спрямованій на придушення політичної опозиції, залякування противників влади та збереження контролю над країною. У новому обвинувальному документі йдеться про застосування насильства до затриманих, зокрема електричного струму, побиття, тривалої ізоляції та погроз родичам.

Один із наведених епізодів стосується венесуельського військового, якого у 2013 році запідозрили в підготовці державного перевороту. За твердженням прокурорів, Мадуро наказав заарештувати офіцера, після чого співробітники військової контррозвідки неодноразово застосовували до нього електричний струм і підвішували за руки та ноги.

Інший випадок стосується громадянина США, затриманого у Венесуелі в 2022 році. Його звинуватили в підготовці замаху на Мадуро. За даними американської прокуратури, під час допитів чоловіка били та катували електричним струмом, зокрема в ділянці статевих органів.

Міністерство юстиції США стверджує, що репресії були частиною ширшої системи, у якій використовували військові, правоохоронні органи та судові механізми. Слідство також заявляє про зв’язки венесуельських посадовців з організованими злочинними угрупованнями.

Усі ці епізоди викладені в обвинувальному документі як твердження сторони обвинувачення. Сам факт висунення обвинувачень не є доказом вини підсудних.

Суд не відпустив дружину Мадуро з-під варти

8 жовтня федеральний суд у Нью-Йорку розглянув прохання Силії Флорес про звільнення з-під варти. Суддя Елвін Геллерстайн відмовив у задоволенні клопотання. Флорес залишається під вартою разом із чоловіком.

До політичного піднесення Мадуро його дружина зробила кар’єру в державних структурах Венесуели. Вона працювала адвокаткою, очолювала Генеральну прокуратуру країни та була головою Національної асамблеї – венесуельського парламенту. Американські прокурори вважають, що Флорес відігравала роль у системі, яка переслідувала опонентів влади.

Нові обвинувачення доповнили кримінальну справу, у якій подружжю вже інкримінують злочини, пов’язані з наркотрафіком, наркотероризмом і незаконним обігом зброї.

Яке покарання загрожує подружжю

За даними Міністерства юстиції США, за змову з метою катування передбачено максимальне покарання до 20 років позбавлення волі. Інші пункти обвинувачення мають суворіші санкції: зокрема, за змову з метою ввезення кокаїну до США та наркотероризм передбачене покарання аж до довічного ув’язнення.

За сукупністю обвинувачень Мадуро та Флорес можуть загрожувати щонайменше 50 років ув’язнення в разі обвинувального вироку. Остаточне покарання визначатиме суд з урахуванням обставин справи та відповідних норм американського законодавства.

Нагадаємо, Ніколаса Мадуро та Силію Флорес затримали американські військові під час операції у Венесуелі 3 січня 2026 року. Після цього подружжя доправили до Нью-Йорка, де вони перебувають під вартою. Розгляд справи про наркотрафік призначили на 1 червня 2027 року. Раніше «Главком» повідомляв, що Мадуро просить суд США зняти обвинувачення у справі про наркотики.

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Теги: репресії наркотики слідство Міністерство юстиції США Венесуела

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