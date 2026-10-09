Росія нібито зацікавлена в мирному врегулюванні конфлікту між Іраном та США

Російський диктатор висловився про врегулювання конфлікту навколо Ірану під час зустрічі з Масудом Пезешкіаном

Президент Росії Володимир Путін заявив, що Москва готова зробити все можливе для врегулювання війни навколо Ірану. Про це він сказав під час зустрічі з президентом Ірану Масудом Пезешкіаном, повідомляє Euronews, ячке цитує російського диктатора, передає «Главком».

Путін запевнив іранського колегу, що Росія зацікавлена в мирному врегулюванні конфлікту та готова сприяти пошуку рішень для його завершення.

«Ми зі свого боку зробимо все, що відповідає вашим інтересам, інтересам усіх народів регіону, щоб цей мир був досягнутий якомога швидше», – заявив очільник країни-агресора.

Зустріч Путіна та Пезешкіана відбулася на тлі напруженої ситуації на Близькому Сході. Сторони обговорили двосторонні відносини та питання регіональної безпеки.

Російський диктатор також висловив підтримку Ірану та наголосив на важливості продовження контактів між Москвою й Тегераном.

Водночас у заяві Путіна не йшлося про конкретний план припинення бойових дій або домовленості, які могли б безпосередньо привести до завершення війни. Москва не уточнила, яких саме кроків готова вжити для досягнення миру.

Варто нагадати, що Росія прагне домогтися послаблення санкцій США в обмін на енергетичне перемир’я з Україною. Київ виступає проти таких поступок і наполягає, що припинення ударів має бути взаємним.