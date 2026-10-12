НАТО підготувало план ударів по Росії у разі нападу

Під потенційним ударом Альянсу можуть опинитися військові об'єкти поблизу Санкт-Петербурга, у Калінінградській області та Білорусі

Північноатлантичний альянс розробив концепцію оборони на випадок можливого нападу Росії, яка передбачає завдання ударів по військових об'єктах на російській та білоруській територіях. Серед потенційних цілей називають командні пункти та системи протиповітряної оборони поблизу Санкт-Петербурга, у Калінінградській області та Білорусі. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на The Wall Street Journal.

НАТО визначило заходи для стримування нападу Росії

Про нову оборонну концепцію розповів верховний головнокомандувач Об'єднаних збройних сил НАТО в Європі Алексус Гринкевич під час виступу на безпековому форумі у Варшаві.

За його словами, Альянс готується до сценарію, за якого російські війська можуть здійснити напад на одну або кілька країн НАТО. Головним завданням союзників стане зупинення наступу на початковому етапі та недопущення подальшого розширення бойових дій.

Водночас у разі продовження агресії НАТО передбачає удари по об'єктах, які забезпечують управління російськими військами, їхнє постачання та прикриття з повітря. Одним із ключових елементів концепції є можливість застосування далекобійного озброєння проти російських військових об'єктів.

Зокрема, Альянс розглядає удари по командних пунктах і системах протиповітряної оборони, розташованих у Калінінградській області, поблизу Санкт-Петербурга та на території Білорусі. Такі дії мають обмежити можливості російського командування керувати військами та контролювати повітряний простір у районі бойових дій.

За задумом розробників концепції, послаблення російської протиповітряної оборони дозволить авіації НАТО ефективніше діяти проти наступальних сил противника. Водночас удари по командних пунктах і логістичних об'єктах повинні ускладнити перекидання підкріплень та забезпечення російських підрозділів.

Йдеться саме про можливий оборонний сценарій на випадок нападу Росії на Альянс, а не про підготовку НАТО до самостійного початку бойових дій проти Москви.

Безпілотники та роботи стримуватимуть російський наступ

Ще одним важливим компонентом концепції стала ідея створення великої автономної зони, у якій російський наступ стримуватимуть безпілотні літальні апарати та наземні роботизовані системи. Передбачається, що ці засоби зможуть виконувати частину бойових завдань без безпосередньої участі військовослужбовців на найбільш небезпечних ділянках.

Застосування безпілотників і роботизованих платформ має дозволити союзникам зменшити втрати особового складу під час початкового етапу можливого зіткнення з російськими військами. Водночас автономні системи повинні допомогти стримати просування противника до прибуття основних сил Альянсу. Після зупинення початкового наступу НАТО розглядає можливість переходу до контрнаступальних дій сухопутних військ.

Зокрема, у концепції згадується V корпус армії США, який разом з іншими підрозділами союзників може бути залучений до подальших бойових операцій.

За інформацією WSJ, літаки Альянсу повинні оперативно атакувати російські підкріплення під час їхнього просування до району бойових дій. Крім того, авіація може застосовуватися для ураження військових об'єктів у тилу противника, які забезпечують продовження наступу.

НАТО створює цифрову систему координації військових операцій

Для координації бойових дій НАТО також планує використовувати систему обміну інформацією, яку називають «цифровим каркасом». Вона передбачає передавання засекречених даних про військові цілі між підрозділами різних країн Альянсу через хмарну інфраструктуру. Завдяки цьому союзники зможуть швидше обмінюватися інформацією та узгоджувати застосування різних видів озброєння.

За даними The Wall Street Journal, окремі елементи такої цифрової мережі вже випробовували на Близькому Сході під час американської військової кампанії проти Ірану. Отриманий досвід планують використати для вдосконалення взаємодії між сухопутними військами, авіацією та іншими компонентами сил НАТО. Оборонна концепція отримала назву «Ініціатива зі стримування на східному фланзі».

Нагадаємо, раніше верховний головнокомандувач Об'єднаних збройних сил НАТО в Європі Алексус Гринкевич пояснив, чому підтримка України має важливе значення для безпеки європейських держав.