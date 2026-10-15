Сили оборони знищили шість Су-34М у Воронезькій області

«Ураження ворожих Су-34М суттєво послаблює авіаційний потенціал противника»

У ніч на 15 жовтня Військово-морські сили ЗСУ завдали удару по військовому аеродрому «Борисоглєбськ» у Воронезькій області РФ. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на ВМС.

Зазначається, що удар було завдано береговим ракетним комплексом «Нептун». Унаслідок цього уражено шість бомбардувальників Су-34М.

Су-34 – радянський/російський всепогодний, двомісний винищувач-бомбардувальник. Су-34 сконструйований для здійснення точних ракетно-бомбових ударів по наземних цілях в оперативній і тактичній глибині, а також для ураження повітряних цілей. Може розвивати швидкість до 1,9 тис. км/год на висоті до 14,6 км.

Також, за даними ВМС, знищено технічне обладнання для забезпечення польотів авіації, зафіксовано повторні детонації та пожежу на території аеродрому. Інформація уточнюється.

«Су-34М здатні нести одночасно декілька керованих та фугасних авіабомб, ракети різного типу, і є одним із ключових засобів російської авіації для завдання ударів керованими авіабомбами по позиціях Сил оборони України та прифронтових населених пунктах. Ураження ворожих Су-34М суттєво послаблює авіаційний потенціал противника та знижує інтенсивність застосування тактичної авіації на відповідних напрямках фронту», – наголошують ВМС.

Нагадаємо, російський військовий аеродром «Борисоглєбськ» у Воронезькій області опинився під ракетною атакою. Після повідомлень про вибухи в районі об’єкта з’явилася інформація про пожежу, однак масштаби можливих пошкоджень наразі невідомі.