Сили оборони знищили шість Су-34М у Воронезькій області
«Ураження ворожих Су-34М суттєво послаблює авіаційний потенціал противника»
У ніч на 15 жовтня Військово-морські сили ЗСУ завдали удару по військовому аеродрому «Борисоглєбськ» у Воронезькій області РФ. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на ВМС.
Зазначається, що удар було завдано береговим ракетним комплексом «Нептун». Унаслідок цього уражено шість бомбардувальників Су-34М.
Також, за даними ВМС, знищено технічне обладнання для забезпечення польотів авіації, зафіксовано повторні детонації та пожежу на території аеродрому. Інформація уточнюється.
«Су-34М здатні нести одночасно декілька керованих та фугасних авіабомб, ракети різного типу, і є одним із ключових засобів російської авіації для завдання ударів керованими авіабомбами по позиціях Сил оборони України та прифронтових населених пунктах. Ураження ворожих Су-34М суттєво послаблює авіаційний потенціал противника та знижує інтенсивність застосування тактичної авіації на відповідних напрямках фронту», – наголошують ВМС.
Нагадаємо, російський військовий аеродром «Борисоглєбськ» у Воронезькій області опинився під ракетною атакою. Після повідомлень про вибухи в районі об’єкта з’явилася інформація про пожежу, однак масштаби можливих пошкоджень наразі невідомі.
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