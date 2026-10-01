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Поставки Росії до Туреччини обвалилися майже наполовину через блокаду України – ЗМІ

Зореслав Середа
glavcom.ua
Зореслав Середа
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Поставки Росії до Туреччини обвалилися майже наполовину через блокаду України – ЗМІ
ЗСУ успішно нищать портову інфраструтуру окупантів
фото: соцмережі

У серпні вартість російських товарів на турецькому ринку скоротилася до найнижчого рівня з 2022 року

Поставки російських товарів до Туреччини у серпні скоротилися майже на 41% порівняно з попереднім місяцем. Вартість експорту впала з $3,23 млрд до $1,93 млрд. Це стало найнижчим показником із 2022 року. Про це пишуть російські ЗМІ із посиланням на дані турецького інституту статистики Turkstat, пише «Главком».

За даними статистики, до серпня обсяг російських поставок до Туреччини опускався нижче $3 млрд лише одного разу – у лютому, коли становив $2,49 млрд. Водночас уже у квітні показник зріс до $4,42 млрд.

Як зазначають журналісти, різке падіння експорту пов'язане зі скороченням або повним припиненням поставок низки товарів. Йдеться, зокрема, про вугілля, чорні метали, мідь, автомобільне паливо та зерно.

У Російському зерновому союзі заявили, що в серпні відвантажень зерна до Туреччини не було. За даними Argus, постачання російського вугілля на турецький ринок за місяць скоротилося з 2,1 млн тонн до 1,5 млн тонн.

Керівниця митно-логістичного оператора «КВТ сервіс» Юлія Шленська заявила, що товаропотік через південноросійські порти «практично зійшов до нуля». За її словами, у вересні частину логістики з Туреччиною почали переводити на довші та дорожчі сухопутні маршрути через Кавказ або порти на північному заході Росії.

Російські ЗМІ пов'язують падіння поставок із ударами України по російській портовій інфраструктурі в Чорному та Азовському морях. За даними видання, українські безпілотники почали атакувати російські порти в липні. Унаслідок ударів були пошкоджені зернові, харчові, олійні та нафтові термінали, а також судна.

Водночас атаки відбуваються в обидва боки. Росія продовжує бити по портовій інфраструктурі України та іноземних суднах, що також ускладнило роботу українських портів. Раніше Туреччина закликала Москву та Київ вжити заходів для забезпечення безпеки судноплавства.

19 вересня міністр закордонних справ Туреччини Хакан Фідан повідомив, що передав Москві та Києву проєкт меморандуму про припинення ударів. У Кремлі підтвердили отримання документа, однак заявили про відсутність предметних переговорів щодо цього питання.

Падіння російського експорту до Туреччини відбувається на тлі ширших перебоїв із роботою російських чорноморських портів. За оцінкою аналітиків Centre for Eastern Studies, у серпні через чорноморські порти РФ експортували близько 310 тис. барелів нафти на добу – майже на 600 тис. барелів менше, ніж у червні.

Варто зазначити, що Туреччина активізувала дипломатичні зусилля для відновлення зернового коридору в Чорному морі. Президент країни Реджеп Таїп Ердоган уже обговорив це питання з президентом України Володимиром Зеленським та заявив про позитивну реакцію Києва.

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Теги: Чорне море Туреччина росія ЗСУ війна

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