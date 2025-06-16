Іран здійснив чергову ракетну атаку на Ізраїль

В Ізраїлі виникли численні пожежі після іранської атаки

Ізраїльські ЗМІ повідомляють, що Іран випустив майже 40 ракет

Армія оборони Ізраїлю попередила громадян про нову хвилю атаки на міста. Згодом з'явилася інформація про численні влучання та пожежі. Зокрема, у мережі пишуть, що у місті Хайва виникла пожежа на електростанції, інформує «Главком».

За повідомленням The Times of Israel, медики реагують на повідомлення про влучання балістичних ракет у кількох районах центрального Ізраїлю. Також повідомляється про проблеми з електропостачанням в цьому ж районі.

У зв'язку з новою хвилею іранських ударів в Ізраїлі лунають сирени повітряної тривоги. Повідомляється, що в Тель-Авіві було чутно потужні вибухи.

Ізраїльські ЗМІ повідомляють, що Іран випустив майже 40 ракет. Житлові райони та критична інфраструктура зазнали пошкоджень.

Іран здійснив чергову атаку на Ізраїль. Повідомляється про численні влучання та пожежі pic.twitter.com/QGrbw5d1id — ГЛАВКОМ (@GLAVCOM_UA) — ГЛАВКОМ (@GLAVCOM_UA) June 16, 2025

Нагадаємо, офіційні особи США та Ізраїлю заявляють, що «конфлікт з Іраном триватиме тижні, а не дні».

Офіційні особи стверджують, що операція має неявне схвалення Білого дому, а ізраїльський чиновник заявив, що президент США згоден з тижневими термінами.

До слова, президент Дональд Трамп заявив, що хоче побачити угоду між Ізраїлем та Іраном, і що він вважає, що «є хороший шанс» для цього.

CNN цитує американського президента, який сказав, що «іноді їм доводиться боротися», маючи на увазі потенційне укладання угоди.

Варто зазначити, що ЦАХАЛ провів масштабну серію ударів по військовій інфраструктурі.

У повідомленні зазначено, що операція була спрямована на знищення іранських потужностей з виробництва озброєння. Повідомляється, що у ході ударів уражено об'єкти, що належать Корпусу стражів ісламської революції (КВІР), його елітному спецпідрозділу Кудс, а також інші військові цілі на території Ірану.