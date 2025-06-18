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Іран запустив на Ізраїль балістичні ракети

Аліна Самойленко
glavcom.ua
Аліна Самойленко
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Іран запустив на Ізраїль балістичні ракети
На фото атака Ірану на Ізраїль, яка відбулася у ніч на 14 червня
фото з відкритих джерел

Вибухи пролунали над Тель-Авівом

У ніч на 18 червня Іран запустив на Ізраїль балістичні ракети, передає «Главком» із посиланням на Breaking911 та Fox news.

Breaking911 повідомляє, що Іран випустив 25 балістичних ракет по населених пунктах Ізраїлю. Повідомлень про постраждалих немає. Спостерігалися перехоплення.

CNN пише, що вибухи пролунали над Тель-Авівом, ізраїльські засоби ППО намагаються перехопити снаряди у небі. Раніше ізраїльські військові заявили, що виявили ракети, запущені з території Ірану та порекомендували жителям країни пройти в укриття.

Кореспондент FOX News зафіксував атаку Ірану на Ізраїль.

Нагадаємо, що протягом 48 годин після початку нового загострення на Близькому Сході Ізраїль заявив, що забезпечив собі перевагу в повітрі над західною частиною Ірану, включно з Тегераном. Це досягнення, яке гігантські російські військово-повітряні сили не змогли реалізувати за 3,5 роки повномасштабної війни проти України.

Як повідомлялося, офіційні особи США та Ізраїлю заявляють, що «конфлікт з Іраном триватиме тижні, а не дні». Дехто каже, що операція має неявне схвалення Білого дому, а ізраїльський чиновник заявив, що президент США згоден з тижневими термінами. Тим часом президент США Дональд Трамп заявив, що хоче побачити угоду між Ізраїлем та Іраном, і що він вважає, що «є хороший шанс» для цього.

До слова, Іран повідомив Катару і Оману, що не готовий до переговорів про припинення вогню, поки перебуває під обстрілами Ізраїлю. Іранці поінформували катарських і оманських посередників, що вони будуть вести серйозні переговори тільки після того, як Іран завершить свою відповідь на ізраїльські превентивні удари

Раніше стало відомо, що ЦАХАЛ провів масштабну серію ударів по військовій інфраструктурі. У ході ударів уражено об'єкти, що належать Корпусу стражів ісламської революції (КВІР), його елітному спецпідрозділу Кудс, а також інші військові цілі на території Ірану.

Теги: Ізраїль Іран балістичні ракети

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