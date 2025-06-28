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Сенат США підтримав Трампа у питанні військової політики щодо Ірану

Максим Бурич
glavcom.ua
Максим Бурич
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Сенат США підтримав Трампа у питанні військової політики щодо Ірану
Трамп різко розкритикував Верховного лідера Ірану Алі Хаменеї, відмовився від планів скасування санкцій проти Ірану та заявив, що розгляне можливість повторного бомбардування Ірану
фото: x.com/WhiteHouse

Сенат США відхилив спробу обмежити повноваження Трампа щодо війни в Ірані

Сенат США відхилив резолюцію демократів, що мала б обмежити можливість президента Дональда Трампа застосовувати подальшу військову силу проти Ірану без схвалення Конгресу. Це голосування відбулося за кілька годин після того, як сам президент заявив про готовність розглянути можливість подальших бомбардувань Ірану. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Reuters.

Сенат проголосував 53 проти 47 проти резолюції про воєнні повноваження, яка вимагала б схвалення Конгресу для посилення бойових дій проти Ірану.

Сенатор Тім Кейн, головний автор резолюції, роками намагається повернути Конгресу його конституційне право оголошувати війну. Кейн наголосив, що Конституція США надає Конгресу, а не президенту, виключне право оголошувати війну, і будь-яка ворожість з Іраном має бути чітко санкціонована. «Якщо ви вважаєте, що президент має прийти до Конгресу, незалежно від того, чи ви за війну в Ірані, чи проти, ви підтримаєте Спільну резолюцію Сенату 59, ви підтримаєте Конституцію, яка витримала випробування часом», – заявив Кейн перед голосуванням.

Натомість, противники резолюції стверджували, що удар по Ірану був «обмеженою операцією» в рамках прав Трампа як головнокомандувача, а не початком тривалих бойових дій. Сенатор Білл Хагерті (Теннессі) застеріг, що такий захід може «сковувати нашого президента посеред кризи, коли на кону стоять життя».

Раніше у п'ятницю, 27 червня, Дональд Трамп різко розкритикував Верховного лідера Ірану Алі Хаменеї, відмовився від планів скасування санкцій проти Ірану та заявив, що розгляне можливість повторного бомбардування Ірану, якщо Тегеран збагачуватиме уран до «тривожного рівня». Ці заяви стали відповіддю на перші зауваження Хаменеї після 12-денного конфлікту з Ізраїлем, який завершився бомбардуваннями Сполученими Штатами іранських ядерних об'єктів.

Члени команди національної безпеки Трампа провели секретні брифінги щодо цих ударів для Сенату та Палати представників у четвер та п'ятницю. Проте багато законодавців-демократів, залишивши брифінги, висловили сумніви, що ядерні об'єкти Ірану були «знищені», як оголосив Трамп одразу після рейду.

Нагадаємо, Пентагон повідомив, що атакував ядерні об’єкти Ірану, спираючись на результати секретного проєкту, який започаткували ще у 2009 році. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Washington Post.

Голова Об’єднаного комітету начальників штабів США Ден Кейн наголосив, що американці роками вивчали будівництво Іраном підземного сховища у Фордо для збагачення урану, й досліджували, як можна завдати ударів, якщо іранці отримають можливість розробити ядерну зброю. «Ви не будуєте багатошаровий підземний бункерний комплекс з центрифугами та іншим обладнанням у горі з будь-якою мирною метою», – пояснив підозри США Кейн.

Водночас посадовець побажав, щоб збитки, завдані ядерній програмі Ірану, оцінила американська розвідувальна спільнота, пояснивши, що військові не «оцінюватимуть власне домашнє завдання». Однак генерал зазначив, що використані для операції бомби GBU-57 вразили цілі та вибухнули, як було заплановано.

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Теги: США Дональд Трамп Іран Сенат США

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