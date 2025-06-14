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Іран атакував ядерний дослідницький центр у Тель-Авіві

Іванна Гончар
glavcom.ua
Іванна Гончар
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Іран атакував ядерний дослідницький центр у Тель-Авіві
Атака на Ізраїль триває
фото: АР

У різних містах Ізраїлю лунають виюубухи

Іран продовжив серію ударів по території Ізраїлю. У різних містах пролунали вибухи. Зазначається, що іранська ракета влучила в ядерний дослідницький центр у Тель-Авіві. Про це повідомляє Al Mayadeen, передає «Главком».

Крім того, надходять повідомлення про вибухи в районі міжнародного аеропорту Бен-Гуріон – найбільшого аеропорту Ізраїлю.

Свєю чергою ЦАХАЛ закликає не публікувати та не поширювати місця та відео влучань. Армія обороно Ізраїлю повідомила, що з Ірану було запущено десятки ракет у напрямку, деякі з ракет були перехоплені.

«Пошуково-рятувальні сили наразі діють у низці локацій по всій країні, де були отримані повідомлення про падіння снарядів», – йдеться у повідомленні.

Удари Ірану по Ізраїлю

Увечері 13 червня стало відомо, що Тегеран запустив понад 100 балістичних ракет по території Ізраїлю. Axios повідомило, що ізраїльські системи протиракетної оборони випустили десятки ракет Arrow, щоб спробувати перехопити атаку.

Ізраїльський чиновник уточнив, що американські війська також допомагають Ізраїлю перехоплювати ракети.

Міністр оборони Ізраїля Ісраель Кац заявив, що Іран перейшов червоні лінії, коли наважився запустити ракети по цивільних населених пунктах в Ізраїлі. Ізраїльський прем'єр Беньямін Нетаньягу у вечірньому відео звернувся безпосередньо до іранського народу, закликавши «встати, щоб ваші голоси почули».

Він сказав, що Ізраїль бореться не проти людей, а проти іранського уряду і цей режим, за його словами, ніколи не був слабшим.

За даними ЦАХАЛ, під час обстрілу з боку Ірану було випущено менше ніж 100 ракет. Більшість ракет були збиті або не досягли цілей, але є декілька влучань.

Ізраїль атакував Іран

У ніч проти 13 червня Ізраїль розпочав масштабні удари по ядерних та військових об'єктах Ірану, атакувавши Тегеран, Нетензі та інші міста. За даними Reuters, щонайменше 20 високопоставлених іранських командирів убито внаслідок ізраїльських ударів. Ізраїль заявив, що обманом змусив лідерів військово-повітряних сил Ірану зібратися на нараду перед ударом.

Згодом стало відомо, що Ізраїль готував операцію з жовтня 2024 року. Причиною атаки є розробка ядерної зброї Іраном, яку ізраїльський уряд вважає «екзистенційною загрозою». 

Ізраїль, Іран, Ірак, Йорданія і Сирія закрили свої повітряні простори після того, як Ізраїль завдав ударів по військових і ядерних об'єктах в Ірані. Світові авіакомпанії змінюють маршрути або скасовують рейси.

Ізраїль оголосив про закриття дипломатичних місій по всьому світу після ударів по Ірану. «З огляду на останні події, ізраїльські місії по всьому світу будуть закриті, а консульські послуги не надаватимуться», – йдеться в повідомленні посольства у Києві.

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Теги: Ізраїль Іран ядерна зброя

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