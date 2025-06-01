Франція хоче співпрацювати з США для запровадження нових санкцій проти РФ

Париж закликав до узгодженого підходу у протидії Кремлю

Франція виступила за тісну співпрацю з США щодо узгодження нових обмежувальних заходів проти Росії. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на видання Le Monde.

Як зазначається, під час зустрічі з американськими сенаторами, які ініціювали новий пакет санкцій проти Москви, французькі міністри фінансів і закордонних справ наголосили на важливості координації дій між Європейським союзом та Сполученими Штатами задля припинення російської агресії проти України.

Сенатори Ліндсі Грем і Річард Блюменталь, які нещодавно повернулися з візиту в Україну, заявили про намір домогтися ухвалення жорсткого пакету санкцій. У документі, представленому до Конгресу, йдеться, зокрема, про запровадження 500% мит на імпорт із держав, що купують російську нафту, газ та нафтопродукти.

Париж підтримав необхідність таких кроків і закликав до узгодженого підходу у протидії Кремлю.

Раніше ми писали, що ексспікер Палати представників Конгресу США Ньют Гінгріч закликав підтримати законопроєкти про запровадження санкцій проти Росії. Про це він написав у соціальній мережі Х, передає «Главком».

«Настав час ухвалити законопроєкти Палати представників і Сенату, що накладають санкції на Росію за її продовження атак в Україні, незважаючи на зусилля президента Трампа домогтися припинення вогню», – написав він.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський провів зустріч з американськими сенаторами Ліндсі Гремом та Річардом Блюменталем, під час якої обговорив подальшу американську підтримку та необхідність посилення тиску на Росію.

«Хороша зустріч з американськими сенаторами Ліндсі Гремом і Річардом Блюменталем», – повідомив глава держави.

Зеленський висловив вдячність політикам за їхній візит до України у момент, коли «найбільше потрібна координація зусиль для наближення гідного й тривалого миру».

Американський сенатор-республіканець Ліндсі Грем заявив, що очікує, що наступного тижня Сенат США почне просувати законопроєкт про санкції проти Росії.

Він підкреслив, що «гра, в яку грає Путін, скоро зміниться».

«США вдарять по ньому, і вдарять дуже сильно, коли справа дійде до санкцій. Китай, гра в яку ви граєте з Росією, скоро зміниться. Якщо ви продовжуватимете купувати дешеву російську нафту, паливо путінської воєнної машини, то на всі ваші товари, що надходитимуть до США, буде накладено 500% мита», – сказав Грем.