Трамп став на захист Нетаньягу, якого звинувачують у корупції

Трамп: Суд над Нетаньягу повинен бути скасовано

Президент США Дональд Трамп закликав ізраїльську владу звільнити прем’єр-міністра Беньяміна Нетаньягу від відповідальності – або шляхом його помилування, або повного припинення судового переслідування у справі про корупцію. Про це він написав у своїй соціальній мережі Truth Social, інформує «Главком».

«Я був шокований, коли почув, що Держава Ізраїль, яка щойно пережила один з найвеличніших моментів в своїй історії, і яку рішуче очолює Бібі Нетаньягу, продовжує своє безглузде полювання на відьом проти свого великого прем'єр-міністра часів війни!», – йдеться у дописі.

Трамп зауважив, що разом з прем'єром «пройшли через пекло, борючись з дуже жорстким і геніальним давнім ворогом Ізраїлю, Іраном». За його словами, Нетаньягу «не міг би бути кращим, гострішим або сильнішим у своїй любові до неймовірної Святої землі».

«Я щойно дізнався, що Беньяміна викликають до суду в понеділок для продовження цього тривалого процесу (він проходить через це «Шоу жахів» з травня 2020 року – нечувано! Це перший випадок, коли чинний прем'єр-міністр Ізраїлю опинився на лаві підсудних), політично мотивованої справи «щодо сигар, ляльки Багз Банні та численних інших несправедливих звинувачень» з метою заподіяння йому великої шкоди. Таке полювання на відьом для людини, яка так багато зробила, для мене є немислимим. Він заслуговує набагато кращого, як і Держава Ізраїль», – підкреслив президент США.

Трамп додав: «Суд над Нетаньягу повинен бути скасовано, негайно, або помилувано великого героя, який так багато зробив для держави. Мабуть, я не знаю нікого, хто міг би працювати в кращій гармонії з президентом Сполучених Штатів. Саме Сполучені Штати Америки врятували Ізраїль, а тепер саме США врятують Нетаньягу. Цю пародію на правосуддя не можна допустити!»

Нагадаємо, прем'єр-міністра Ізраїлю Беньяміна Нетаньягу звинувачують у хабарництві, шахрайстві та зловживанні довірою. За цими статтями йому може загрожувати до 13 років ув'язнення.