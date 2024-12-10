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Прем'єр Ізраїлю вперше постане перед судом: у чому його звинувачено

Ірина Озтурк
glavcom.ua
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Прем'єр Ізраїлю вперше постане перед судом: у чому його звинувачено
Нетаньягу має багато звинувачень у злочинах
фото із відкритих джерел

Нетаньяху вперше виступить перед судом щодо корупції

Прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньягу сьогодні, 10 грудня, почне давати свідчення в суді як обвинувачений у трьох корупційних справах. Його звинувачують у хабарництві, шахрайстві та зловживанні довірою. За цими статтями йому може загрожувати до 13 років ув'язнення. Про це пише Reuters.

«Прем’єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньягу має намір у вівторок вперше виступити перед судом у своєму довготривалому судовому процесі щодо корупції згідно з ухвалою суду, яка, ймовірно, змусить його наступними тижнями «жонглювати» між залою суду та кімнатою ухвалення бойових дій Ізраїлю», – йдеться у матеріалі.

Розслідування щодо Нетаньяху було розпочато  ще у грудні 2016 року. 2019-го йому офіційно звинуватили за трьома статтями. Перше пов'язане з отриманням родиною Нетаньягу дорогих подарунків від голлівудського продюсера Арнона Мілчена та мільярдера Джеймса Пакера на суму близько $196 тисяч в обмін на заступництво та візи. 

Також Нетаньягу підозрюють у змові з власником газети Yedioth Ahronoth Арноном Мозесом. Як з'ясувалося, прем'єр пообіцяв нашкодити виданню, що конкурує, у відповідь розраховуючи на позитивні публікації про себе. Крім того, Нетаньягу звинувачують у наданні потурань власнику контрольного пакету акцій телекомунікаційної компанії Bezeq в обмін на публікацію позитивної інформації про себе на ресурсах компанії. Ця справа вважається найсерйознішою з трьох.

Тим часом у листопаді Міжнародний кримінальний суд у Гаазі видав ордер на арешт Нетаньягу за  військові злочини в Палестині. До цього спецкомітет ООН з розслідування дій Ізраїлю, що стосуються прав людини, заявив, що політика Тель-Авіва щодо палестинців і арабів після загострення конфлікту може бути розцінена як  геноцид. Йдеться про період із жовтня 2023-го до липня 2024 року.

До слова, ордер МКС на арешт Нетаньягу може бути призупинений. Італія намагається досягти компромісу серед союзників по Групі семи та призупинити виконання ордера Міжнародного кримінального суду (МКС) на арешт прем'єр-міністра Ізраїлю Біньяміна Нетаньягу до завершення близькосхідного конфлікту. 

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Теги: суд міністр Ізраїль арешт політика військові розслідування Беньямін Нетаньягу

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