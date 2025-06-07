Суд дозволив Трампу не пускати журналістів до Овального кабінету та борту Air Force One

Адміністрація Трампа здобула перемогу у протистоянні з Associated Press за доступ до президента

Тепер журналісти Associated Press мають доступ лише до Східної кімнати Білого дому – приміщення, яке традиційно є відкритішим для преси

Федеральний апеляційний суд ухвалив, що президент США Дональд Трамп має право не допускати окремих журналістів до Овального кабінету, борту Air Force One та інших обмежених просторів на підставі редакційної політики їхніх ЗМІ. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Bloomberg.

Судове рішення, ухвалене двома голосами проти одного, скасувало постанову суду нижчої інстанції, яка раніше відновила участь агентства Associated Press у роботі ротаційного пулу репортерів, що висвітлюють щоденну діяльність президента. Таким чином, адміністрація Трампа здобула перемогу у протистоянні з виданням за доступ до президента.

Суддя Неомі Рао, яка представляла більшість, у своєму висновку зазначила, що втручання суду нижчої інстанції «зазіхає на незалежність президента та його контроль над особистими робочими просторами».

«Упродовж історії президенти ухвалювали ключові рішення в Овальному кабінеті та на борту Air Force One. Іноді вони запрошували пресу, але ці простори не є форумами Першої поправки. Президент зберігає за собою право визначати, хто має туди доступ», – написала Рао. Її позицію підтримав суддя Грег Катсас. Обоє були призначені під час першого терміну Трампа.

Попри це, суд залишив чинною частину попереднього рішення, яка гарантує доступ журналістів AP до Східної кімнати Білого дому – приміщення, яке традиційно є відкритішим для преси.

Суддя Ніна Піллард, призначена за президента Барака Обами, висловила незгоду з рішенням колег.

Раніше ми писали, що президент США Дональд Трамп заявив, що рішення суду щодо скасування запроваджених ним мит може мати катастрофічні наслідки для американської економіки. Про це він написав у соціальній мережі Truth Social, повідомляє «Главком».

За словами політика, якщо суди скасують введені ним торговельні обмеження, це дозволить іноземним урядам тиснути на Сполучені Штати за допомогою власних «антиамериканських тарифів». Трамп наголосив: такий розвиток подій може «утримувати країну в заручниках» і призведе до «економічного розорення Сполучених Штатів Америки».