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Трамп відповів, чи готові США передати Україні системи Patriot

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
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Трамп відповів, чи готові США передати Україні системи Patriot
Трамп зробив заяву про ракети до Patriot
фото: скриншот з відео

Трамп про системи Patriot: Вони дуже ефективні

Президент США Дональд Трамп пообіцяв розглянути поставку ракет для українських Patriot. Про це він заявив на пресконференції, інформує «Главком».

«Вони (українці, – «Главком») хочуть отримати протиракетні системи Patriot. Ми подивимося. Вони нам теж потрібні, ми їх постачаємо Ізраїлю, вони дуже ефективні. Звісно, вони хочуть їх отримати. Це дуже хороше питання. Я хочу, щоб ми змогли надати їх», – сказав Трамп.

Також президент США Дональд Трамп прокоментував свою зустріч з українським лідером Володимиром Зеленським, яка відбулася на полях Саміту НАТО у Гаазі. Журналіст запитав Трампа, чи обговорював з Зеленським припинення війни в Україні, на що американський лідер відповів: «Ні, я тільки хотів поцікавитися його справами. У нас були важкі часи, але він був дуже милим. Він не міг бути навіть більше милим, ніж він був. І дуже був радий його бачити. Це була чудова зустріч. І я думаю, що це чудовий час, щоб припинити війну».

Зокрема, Трамп прокоментував свою заяву про те, що він закінчить війну в Україні за 24 години: «Мої слова про припинення війни в Україні за 24 години звісно були саркастичними. Путін складніша людина. У мене також були проблеми із Зеленським. Це найскладніша війна».

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Теги: війна Дональд Трамп Patriot

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