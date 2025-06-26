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Що розчарувало Зеленського на саміті НАТО? Аналіз Bloomberg

Іванна Гончар
glavcom.ua
Іванна Гончар
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Що розчарувало Зеленського на саміті НАТО? Аналіз Bloomberg
Зеленський зустрівся з Трампом на полях саміту НАТО
фото: Офіс президента

НАТО називає Росію «загрозою», що для президента України Володимира Зеленського було розчаруванням

24-25 червня у нідерландському міста Гаага пройшов саміт НАТО. Численні заяви від світових лідерів вже пролунали на підтримку України. Водночас Bloomberg пише, що в офіційній заяві за підсумками саміту згадки про Росію були ретельно вивірені, передає «Главком».

Зазначається, що деякі країни хотіли прямо вказати, що Росія виступає державою агресоркою, «що ніколи не мало б успіху». Тобто більшість країн не підтримали б цього, і що б означало неминучість до більш рішучих дій або тиску щодо РФ.

НАТО називає Росію «загрозою». Вважається, що на дипломатичному рівні це сприйнялось як «перемога», але для президента України Володимира Зеленського це було розчаруванням.

Як пише Bloomberg, на саміті він виглядав пригніченим. Також зазначається, що президент США Дональд Трамп безпосередньо не згадував Росію та уникав прямих заяв.

«Загальне враження полягає в тому, що Трамп значною мірою умив руки від спроб досягти припинення вогню у війні Росії в Україні, що цілком влаштовує президента Володимира Путіна», – аналізує видання.

Серед іншого Трамп визнав, що Зеленський «веде хоробру битву», хоча, як пише Bloomberg, Трамп «все ще не планує продовжувати надавати військову підтримку Києву».

Аналітики Bloomberg звернули увагу на те, що «НАТО намагається використати шарм», щоб утримати президента США Дональда Трампа на своєму боці та зберегти підтримку для України.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський провів зустріч з очільником Сполучених Штатів Америки Дональдом Трампом. Зустріч відбулася на полях Саміту НАТО у Гаазі. Вона тривала майже 50 хвилин.

Президенти після зустрічі не спілкувалися із пресою. Керівник Офісу президента України Андрій Єрмак повідомив, що у президентів «відбулась дуже тепла і конструктивна зустріч».

«Багато обговорили питань щодо майбутнього світової безпеки, проговорили шляхи завершення війни. Також говорили про оборону України та співпрацю, зокрема й економічну в рамках угоди», – написав Єрмак.

До слова, прем'єр-міністерка Італії Джорджа Мелоні сказала президенту США Дональду Трампу, що він має проявити рішучість щодо війни в Україні. 

На полях саміту НАТО у Гаазі відбулась зустріч Мелоні з Трампом. Під час розмови Мелоні наголосила, що Трамп має проявити рішучість до війни в Україні, яку продемонструвала Америка щодо Ірану.

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Теги: НАТО саміт путін Дональд Трамп Володимир Зеленський

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