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Іран пообіцяв Ізраїлю потужну відповідь на атаку

Ірина Озтурк
glavcom.ua
Ірина Озтурк
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Іран пообіцяв Ізраїлю потужну відповідь на атаку
Ядерний реактор у іранському Натанзі зруйновано та охоплено вогнем
фото із відкритих джерел

Іран оголосив надзвичайний стан після атак Ізраїлю 

Ізраїль та США «отримають сильний ляпас» через ізраїльські удари по Ірану, заявив в ефірі державного телебачення прессекретар іранських збройних сил генерал Абольфазл Шекарчі. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на  The New York Times.

За його словами, збройні сили Ірану готуються і незабаром завдадуть ударів у відповідь. Шекарчі зазначив, що цілями ізраїльських ударів стали будинки чиновників та військових командирів і деякі з них загинули.

Держсекретар США Марко Рубіо раніше заявив, що Вашингтон не причетний до ізраїльської операції, і застеріг Іран від дій проти персоналу та інтересів американської сторони.

Верховний лідер Ірану аятола Алі Хаменеї попередив, що Ізраїль своїм ударом «приготував собі гірку і болісну долю» і має чекати на «суворе покарання».

«Потужна рука збройних сил ісламської республіки не дасть йому спокою. Під час нападу противника кілька командирів та вчених загинули. Їхні наступники і сподвижники без зволікання виконають свої обов'язки», – наводить його слова Mehr.

Іран оголосив надзвичайний стан по всій країні після ударів Ізраїлю по Тегерану. Як передає «Главком» про це повідомляє агентство Mashreq. Зазначається, що атака зачепила іранські ядерні об'єкти та цивільну інфраструктуру.

Як повідомляють ЗМІ на найважливішому об'єкті ядерної програми Ірану в Натанзі о 04.15 за місцевим часом (4.45 за Києвом)  сталося два вибухи. Пізніше стало відомо, що Ізраїль також завдав удару по нафтопереробному заводу (НПЗ) в іранському місті Тебріз.

Прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньягу підтверджував, що однією з цілей операції проти Ірану став ядерний об'єкт у Натанзі. Також цілями стали іранські фізики-ядерники, заявив він. Початок операції Нетаньягу пояснює наявністю Ірану збагаченого урану, достатнього для виробництва 9 бомб.

За даними Tasnim та IRNA, також загинули голова Організації з атомної енергії Ірану Ферейдун Аббасі та президент Ісламського університету Азад Мохаммад Мехді Техранчі. Крім того, внаслідок ізраїльської атаки загинув командувач Корпусом вартових іранської революції генерал-майор Хосейн Саламі та кілька офіцерів КВІР.

Як раніше повідомляв «Главком», метою ударів Ізраїлю по Ірану передусім є іранські військові командири. 

Раніше ЦАХАЛ також назвав мету ударів по Ірану. Військовий кабінет Ізраїлю зібрався в підземному командному центрі. Операція має назву «Ам Калбіа» («Народ як лев»), основна мета – усунення іранської ядерної загрози. 

До слова, керівництво Ізраїлю попередило населення, що відповідь Ірану на ізраїльські удари піде найближчим часом і може включати запуск сотень балістичних ракет. 

 

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Теги: Ізраїль Іран надзвичайний стан

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