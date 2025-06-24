Перемир'я між Ізраїлем та Іраном: Трамп похизувався похвалою від генсека НАТО

Рютте назвав дії США в Ірані «справді надзвичайними» й такими, на які «раніше ніхто не наважувався»

Генеральний секретар НАТО Марк Рютте подякував президенту США Дональду Трампу за «рішучі дії» в Ірані й те, що домігся від європейських союзників Альянсу зобов'язання підвищити видатки на оборону до 5% від свого валового внутрішнього продукту. Відповідний скріншот опублікував Трамп у своїй соцмережі Truth Social, передає «Главком».

Рютте назвав дії США в Ірані «справді надзвичайними» й такими, на які «раніше ніхто не наважувався».

«Вітаю і дякую за ваші рішучі дії щодо Ірану. Це було справді надзвичайно, і ніхто інший не наважувався на це!», – написав Рютте.

Також Рютте привітав Трампа із тим, що країни – члени НАТО погодилися збільшити видатки на оборону Альянсу.

«Це справді надзвичайно, що вам удалося досягти такого конкретного зобов'язання щодо 5% ВВП на оборону. Жодному американському президенту за десятиліття не вдавалося так чітко донести це до європейців. Це буде ваша перемога, і я думаю, що це історичний момент для НАТО, США, Європи й усього світу», – написав генсек.

Крім того, Рютте зазначив, що на Трампа чекає ще один великий успіх на саміті в Гаазі, на який той прямує, і побажав йому щасливої дороги.

Нагадаємо, Ізраїль заявив, що погодився на пропозицію США про припинення вогню з Іраном, але буде «рішуче реагувати» на будь-які порушення перемир'я.

Однак згодом армія Ізраїлю зафіксувала пуски ракет з території Ірану попри після оголошення режиму припинення вогню.

Згодом президент США Дональд Трамп звернувся до Ізраїлю з закликом не здійснювати бомбардування Ірану, застерігаючи, що це стане серйозним порушенням режиму припинення вогню.