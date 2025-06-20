Головна Світ Економіка
search button user button menu button

Стало відомо, скільки коштує Ізраїлю місяць війни з Іраном

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Іванна Гордійчук
google social img telegram social img facebook social img
Стало відомо, скільки коштує Ізраїлю місяць війни з Іраном
Війна з Іраном тривалістю в один місяць коштуватиме Ізраїлю близько $12 млрд
фото: NBC News

Лише система ППО David’s Sling коштує Ізраїлю близько $700 тис.

Збройне протистояння між Ізраїлем та Іраном коштує ізраїльській економіці сотні мільйонів доларів щодня. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на The Wall Street Journal.

Найбільшу частину витрат становлять перехоплення іранських ракет – це приблизно до $200 млн на день. Боєприпаси і літаки також збільшують вартість війни. Це ставить країну перед викликом, наскільки довготривалою може бути така дорога війна.

Наприклад система David’s Sling, яка може збивати ракети, безпілотники та літаки, коштує близько $700 тис. за умови використання двох перехоплювачів, що зазвичай є мінімальною кількістю під час одного запуску. Інші системи, Arrow 2 і Arrow 3, які використовуються проти балістичних ракет, обходяться у $3-4 млн за один запуск.

За годину польоту на F-35 Ізраїль витрачає близько $10 тис.

«За день це набагато дорожче, ніж війна у Газі чи з Хезболлою. І це все походить від боєприпасів. Це великі витрати», – зазначив Цві Екштейн, який очолює Інститут економічної політики імені Аарона в Університеті Райхмана в Ізраїлі.

За оцінками інституту, війна з Іраном тривалістю в один місяць коштуватиме Ізраїлю близько $12 млрд.

Крім того, повідомляється, що вартість відновлення лише одного сучасного хмарочоса в Тель-Авіві може сягати десятків мільйонів доларів. Загалом шкода, завдана ізраїльським будівлям, оцінюється щонайменше у $400 млн.

Нагадаємо, у 2024 році один день війни коштував Україні 5,7 млрд грн або $142 млн. Загалом видатки на оборону із фонду державного бюджету становили майже 2,1 трлн грн або $51,9 млрд. Водночас у 2025 році на оборону планують витратити 2,2 трлн грн – це понад чверть ВВП. Загалом очікується, що у 2025 році Україна отримає $22 млрд, з них 3 млрд євро від ЄС та $1 млрд від США вже було виділено.

А Російська Федерація щодня витрачає на війну проти України близько $1 млрд.

Читайте також:

Теги: Ізраїль Іран війна фінанси

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі

Коментарі тимчасово закрито з технічних причин

Свої повідомлення ви можете надсилати на електронну пошту редакції [email protected]
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Момент істини для Трампа
Момент істини для Трампа Близький Схід
17 червня, 16:50
Атака Ірану на Ізраїль, яка відбулася у ніч на 14 червня
Іран знову випустив ракети в бік Ізраїлю
17 червня, 00:18
США не готові санкціонувати ліквідацію верховного лідера Ірану аятоли Алі Хаменеї
Reuters: Трамп заборонив Ізраїлю вбивати верховного лідера Ірану
15 червня, 19:55
Іран та Ізраїль обмінюються обстрілами
Посадовці США та Ізраїлю повідомили, скільки ще триватиме операція проти Ірану
15 червня, 07:26
Зростання світових цін на нафту, спричинене ізраїльськими ударами по Ірану, може значно збільшити доходи Росії від продажу нафти
ISW прогнозує зміцнення здатності Росії воювати
14 червня, 10:14
Глава Туреччини вважає, що атаки на Іран є «явною провокацією»
Ердоган звинуватив Ізраїль у «бандитизмі»
13 червня, 17:21
Ізраїль завдав масованого удару по Ірану
Удар Ізраїлю по Ірану. Що означає ця війна для України?
13 червня, 08:51
Ізраїль завдав удару авіацією по території Ірану
Ізраїль завдав удару авіацією по території Ірану
13 червня, 03:16
Дороті Ші назвала документ «неприйнятним»
Сполучені Штати наклали вето на вимогу Радбезу ООН про припинення вогню у секторі Гази
5 червня, 02:52

Економіка

Стало відомо, скільки коштує Ізраїлю місяць війни з Іраном
Стало відомо, скільки коштує Ізраїлю місяць війни з Іраном
США покарали партнерів Ірану за допомогу військовій промисловості
США покарали партнерів Ірану за допомогу військовій промисловості
Politico: ЄС відклав зниження цінової стелі на російську нафту
Politico: ЄС відклав зниження цінової стелі на російську нафту
Іран перекриє ключову торгову протоку? Директор Shell пояснив, що чекає на нафтовий ринок
Іран перекриє ключову торгову протоку? Директор Shell пояснив, що чекає на нафтовий ринок
Росія вичерпала резерви для підтримки економіки – глава Центробанку
Росія вичерпала резерви для підтримки економіки – глава Центробанку
ЄС пригрозив заходами у відповідь, якщо торговельні переговори зі США проваляться
ЄС пригрозив заходами у відповідь, якщо торговельні переговори зі США проваляться

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
249K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 20 червня: ситуація на фронті
96K
Карта повітряних тривог України онлайн 20 червня 2025
26K
МАГАТЕ та Росія дійшли згоди у питанні Запорізької АЕС
25K
Вбивство семирічної дівчинки в Одесі: поліція підозрює сусіда родини
12K
Російський олігарх закликав «послати куди подалі керівництво МОК»
12K
Президент Ірану назвав єдиний вихід із конфлікту з Ізраїлем

Новини

Іран здійснив чергову ракетну атаку на Ізраїль
16 червня, 04:47
Повітряна тривога у Києві тривала майже чотири години
16 червня, 03:07
Друга хвиля іранської атаки на Ізраїль: наслідки
15 червня, 03:49
Повітряна тривога в Україні через загрозу балістики тривала 12 хвилин
11 червня, 14:31
Карта бойових дій в Україні станом на 11 червня 2025 року
11 червня, 08:19
Втрати ворога станом на 11 червня 2025 – Генштаб ЗСУ
11 червня, 07:48

Прес-релізи

HR Wisdom Summit 2025: місце сили для лідерів змін у бізнесі
HR Wisdom Summit 2025: місце сили для лідерів змін у бізнесі
20 червня, 19:40
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Договір публічної оферти

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua