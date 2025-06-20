Стало відомо, скільки коштує Ізраїлю місяць війни з Іраном

Війна з Іраном тривалістю в один місяць коштуватиме Ізраїлю близько $12 млрд

Лише система ППО David’s Sling коштує Ізраїлю близько $700 тис.

Збройне протистояння між Ізраїлем та Іраном коштує ізраїльській економіці сотні мільйонів доларів щодня. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на The Wall Street Journal.

Найбільшу частину витрат становлять перехоплення іранських ракет – це приблизно до $200 млн на день. Боєприпаси і літаки також збільшують вартість війни. Це ставить країну перед викликом, наскільки довготривалою може бути така дорога війна.

Наприклад система David’s Sling, яка може збивати ракети, безпілотники та літаки, коштує близько $700 тис. за умови використання двох перехоплювачів, що зазвичай є мінімальною кількістю під час одного запуску. Інші системи, Arrow 2 і Arrow 3, які використовуються проти балістичних ракет, обходяться у $3-4 млн за один запуск.

За годину польоту на F-35 Ізраїль витрачає близько $10 тис.

«За день це набагато дорожче, ніж війна у Газі чи з Хезболлою. І це все походить від боєприпасів. Це великі витрати», – зазначив Цві Екштейн, який очолює Інститут економічної політики імені Аарона в Університеті Райхмана в Ізраїлі.

За оцінками інституту, війна з Іраном тривалістю в один місяць коштуватиме Ізраїлю близько $12 млрд.

Крім того, повідомляється, що вартість відновлення лише одного сучасного хмарочоса в Тель-Авіві може сягати десятків мільйонів доларів. Загалом шкода, завдана ізраїльським будівлям, оцінюється щонайменше у $400 млн.

Нагадаємо, у 2024 році один день війни коштував Україні 5,7 млрд грн або $142 млн. Загалом видатки на оборону із фонду державного бюджету становили майже 2,1 трлн грн або $51,9 млрд. Водночас у 2025 році на оборону планують витратити 2,2 трлн грн – це понад чверть ВВП. Загалом очікується, що у 2025 році Україна отримає $22 млрд, з них 3 млрд євро від ЄС та $1 млрд від США вже було виділено.

А Російська Федерація щодня витрачає на війну проти України близько $1 млрд.