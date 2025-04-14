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Трамп своїми діями продовжує війну в Україні – The Telegraph

Аліна Самойленко
glavcom.ua
Аліна Самойленко
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Трамп своїми діями продовжує війну в Україні – The Telegraph
Для Трампа важлива саме угода з Путіним, а не наслідки для України
фото з відкритих джерел

Адміністрація Трампа припускається помилок, посилюючи позиції Путіна

Президент США Дональд Трамп, який під час передвиборчої кампанії обіцяв зупинити війну в Україні «за 24 години», насправді не лише не виконав цієї обіцянки, а й, навпаки, продовжує конфлікт. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на The Telegraph.

Видання пише, що адміністрація Трампа припускається низки стратегічних прорахунків, фактично посилюючи позиції російського президента Володимира Путіна. Видання вказує, що Білий дім мав намір укласти угоду про припинення вогню в Україні до Великодня.

«Для Трампа, людини марнославної та схильної до ефектних жестів, символічне досягнення миру до релігійного свята могло б стати потужним елементом іміджу – ймовірно, у його уявленні, навіть кроком до омріяної Нобелівської премії миру», – зауважують автори публікації.

Проте мрія про мирну домовленість залишилася нереалізованою. Попри заяви, що у березні США та Росія домовилися про часткове 30-денне припинення вогню, яке мало стосуватися енергетичної інфраструктури, жодного суттєвого зрушення в напрямку мирних переговорів досягнуто не було. Спеціальний представник Трампа на Близькому Сході Стів Віткофф після зустрічі з Путіним у Санкт-Петербурзі, за даними джерел, повернувся без вагомих результатів.

На думку журналістів, Трамп починає втрачати терпіння через небажання Росії йти на поступки. Водночас дедалі очевидніше, що для американського президента важливішим є сам факт досягнення будь-якої угоди з Путіним, а не її зміст чи можливі наслідки для України.

У виданні також звернули увагу на заяву ще одного представника Трампа – Кіта Келлога, який припустив, що Україна може бути поділена «майже як Берлін після Другої світової війни». Такий варіант, за оцінками журналістів, фактично означатиме згоду США на визнання російського суверенітету над окупованими Луганською, Донецькою, Запорізькою та Херсонською областями.

На думку The Telegraph, замість того щоб тиснути на Путіна для укладення угоди, команда Трампа лише дає йому змогу затягувати процес і грати на випередження. Наразі конфлікт в Україні, як стверджується в матеріалі, більше працює на користь Кремля – саме Путін, а не Україна чи США, перебуває у виграшній позиції.

Попри це, у Трампа залишається один важливий важіль впливу – можливе введення санкцій проти так званого «тіньового флоту» Росії. Проте цей захід буде застосований лише в разі, якщо до кінця місяця не буде досягнуто перемир’я.

Нагадаємо, колишній радник Трампа з нацбезпеки Джон Болтон проаналізував поведінку Трампа щодо України, НАТО і тарифної політики та заявив, що Дональд Трамп є втіленням «трансакційного» підходу до політики, в центрі якого завжди – він сам. Його дії часто здаються настільки нелогічними, що зрозуміти, що відбувається в його голові, майже неможливо. Політики, журналісти й бізнесмени намагаються переконати себе, що він просто грає роль, але його вчинки щоразу застають їх зненацька. 

Теги: війна путін Дональд Трамп

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