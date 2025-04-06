Конгресмен США готує нову спробу імпічменту Трампа

Демократ від Техасу оголосив про плани під час антитрампівському мітингу у Вашингтоні

Член Палати представників США демократ Ел Грін оголосив про плани протягом наступних 30 днів внести подання про імпічмент президента США Дональда Трампа. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на The Hill.

Політик заявив про це на антитрампівському мітингу у Вашингтоні 5 квітня.

Конгресмен Ел Грін повідомив протестувальникам на мітингу що Трамп «не заслуговує» на посаду виконавчої влади.

«Він Голіаф. Він контролює генералів в армії. Він контролює міністерство юстиції. Він контролює Республіканську партію, але, мої друзі, на кожного Голіафа знайдеться свій Давид. Я йду за вами. Пане президенте, цей Давид йде за вами», – заявив Грін.

Як зазначає видання, Грін очолював кілька спроб імпічменту під час першого строку Трампа в Білому домі, які не мали успіху. 5 лютого він заявив у своєму виступі у Палаті представників, що він подасть імпічмент Трампу після того, як головнокомандувач запропонував США взяти під контроль сектор Гази.

Нагадаємо, протести через мита американського президента Дональда Трампа охопили США. Люди також вийшли й на вулиці європейських міст. Люди різного віку та національностей зібралися, щоб висловити невдоволення адміністрацією Трампа, зокрема через питання расизму, охорони здоров’я та політики в області прав людини. У всіх 50 штатах США та у 6 країнах пройшли протести. Це наймасштабніші акції з моменту інавгурації американського лідера 20 січня.