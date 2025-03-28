Іран надіслав Трампу відповідь про ядерну угоду

Алі Хаменеї раніше казав, що його країна не буде комунікувати зі Сполученими Штатами

Іран відмовляється брати участь у прямих переговорах зі США допоки Тегеран зазнає «максимального тиску»

Іран надіслав Сполученим Штатам відповідь на лист президента Дональда Трампа щодо переговорів про нову ядерну угоду. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Irna.

За словами Аракчі, відповідь на лист президента США була надіслана «через відповідний канал і через Оман».

«Офіційна відповідь містить лист, в якому наша думка щодо статус-кво і листа пана Трампа була повністю викладена і передана іншій стороні», – каже міністр.

Аракчі підкреслив, що Іран готовий до непрямих переговорів, поки Ісламська Республіка зазнає «максимального тиску» та військових загроз. Водночас він зазначив, що такі переговори можуть продовжуватися, як це відбувалося раніше.

Нагадаємо, заступники МЗС РФ, Ірану та Китаю розпочали переговори щодо ядерної програми Тегерана в Пекіні.

Китайські офіційні особи неодноразово висловлювали заперечення проти санкцій США щодо Ірану та критикували кампанію «максимального тиску» адміністрації Трампа, спрямовану на те, щоб утримати близькосхідну країну від розробки ядерної зброї, розпочату після того, як перша адміністрація Трампа вивела Вашингтон з угоди 2015 року.

Тоді Іран уклав ядерну угоду з Великою Британією, Німеччиною, Китаєм, Росією, США та Францією. У рамках угоди Тегеран схвалив обмеження своєї ядерної програми в обмін на зняття санкцій.

Однак у 2018 році за американського президента Дональда Трампа Вашингтон вийшов з угоди і відновив санкції проти Ірану. У відповідь Тегеран почав поступово відмовлятися від своїх зобов'язань, у тому числі зняв обмеження на ядерні дослідження та підвищив рівень збагачення урану.

Раніше Трамп заявив, що направив верховному лідеру Ірану Алі Хаменеї лист із пропозицією провести переговори щодо ядерної програми. За його словами, якщо Тегеран не піде на угоду, то Вашингтон вживе заходів. Американський лідер також додав, що Іран не має отримати ядерної зброї. Натомість верховний лідер Ірану категорично відкинув пропозицію Сполучених Штатів Америки щодо відновлення переговорів про ядерну угоду.

До слова, президент Сполучених Штатів Дональд Трамп заявив, що за кожну атаку хуситів нестиме відповідальність Іран.