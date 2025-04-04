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Трамп на борту президентського літака зробив декілька заяв про Україну

Іванна Гончар
glavcom.ua
Іванна Гончар
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Трамп на борту президентського літака зробив декілька заяв про Україну
Трамп поспілкувався з журналістами на борту літака
фото: Reuters

Трамп коротко згадав про війну в Україні під час спілкування зі ЗМІ

Президент США Дональд Трамп поспілкувався з журналістами на борту літака Air Force One. Репортери поставили запитання й щодо України. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на американські ЗМІ. 
 
Трамп на борту президенського літака зробив нові заяви щодо війни в Україні. Американський лідер відзначив, що йому вдасться досягти успіху у відносинах з російським диктатором Путіна.

«Європа не досягла успіху у відносинах з Путіним, але я думаю, що мені це вдасться», – каже Трамп.

Він повторив тезу про те, що війну слід якнайшвидше закінчити, оскільки щодня на фронті гинуть тисячі молодих людей. Журналісти уточнили у американського лідера про візит російського спецпредставника Кирила Дмитрієва.

Трамп сказав, що він «не говорить про конкретних людей».

«Скажу лише, що зараз ведеться багато хороших розмов про Україну та Росію», – підкреслив господар Білого дому. Він також висловив впевненість в тому, що США досягнуть успіху у взаємодії з Росії щодо України. Також, на його думку, Зеленський і Путін готові до підписання угоди про перемир'я.

Нагадаємо, що російський диктатор Володимир Путін сподівається, що президент США Дональд Трамп забезпечить прийнятний для Росії мирний договір з Україною. Водночас РФ готова продовжити війну у разі провальних переговорів.

Агентство зазначає, що Кремль не стурбований погрозою Трампа ввести вторинні санкції проти російської нафти через відсутність прогресу в припиненні вогню. Однак Путін розуміє, що Трамп надає йому шанс покласти край війні на найбільш вигідних для нього умовах, і хоче продовжити дипломатію.

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Теги: путін Дональд Трамп переговори перемир'я

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