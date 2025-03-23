Заступник міністра розповів, що у Білорусі практично щотижня падають дрони

Дрони вибухають у полях та залітають у населені пункти

У Білорусі практично щотижня падають дрони, які доводиться розмінувати. Вони вибухають лише на полях, а не біля будинків. Як інформує «Главком», про це пише видання «Флагшток», посилаючись на інтерв’ю заступника міністра внутрішніх справ та командувач внутрішніх військ Миколи Карпенкова.

Карпенков сказав, що «дуже часто у прикордонні залітають до нас», говорячи про роботу підрозділів із розмінування.

«Ось скільки вони на полях падали – стільки вони вибухали. Але скільки вони падали у населених пунктах – Хойники, у Лоєві – ви знаєте, вони не вибухають. Вони прямо між будинками, ось, падають, на дорогу падають, до будинку залишається 50-60 метрів. І, ви знаєте, вони не детонують», – розповів Карпенков.

«І ось неможливо розібратися в цьому дроні – у ньому є самоліквідатор, поставлений він, виходить, на самознищення чи ні. Без людини це вирішити неможливо. І скрізь така місцевість – робот не відправиш, нічого не зробиш», – додав він.

За його словами, до дрона сапер у спеціальному костюмі «підносять рентген» і дивляться, що всередині корпусу – осколково-фугасний або термобаричний заряд. Потім дрони відтягують і підривають.

Карпенков заявив, що «якісь дрони збиваються, а якісь дрони залітають, і ми потім їх розміновуємо, ну це війна, це наслідки того, що відбувається в нашому південному прикордонні».

«Це відбувається практично щотижня», – повідомив він.

Державну приналежність дронів, що падають у Білорусі, Карпенков не вказував.

Примітно, що Карпенков нічого не сказав про роботу сил ППО, але вважає, що Бог охороняє Республіку Білорусь.

Нагадаємо, 5 вересня 2024 року Міністерство оборони Білорусі офіційно повідомило, що вночі було зафіксовано порушення повітряного кордону країни «ймовірно» безпілотниками, всі з яких були знищені. Вперше Білорусь збила російський дрон «Шахед», що влетів з України, 29 серпня.

Офіційний Мінськ не висловлював жодних протестів російській стороні щодо цих інцидентів.

Раніше стало відомо, що Білорусь ухвалила рішення замовчувати факти зальоту російських ударних безпілотників на її територію. Про це заявив самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко.