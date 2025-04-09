Колишній радник Трампа розказав, чому президент США приймає обурливі рішення

За словами колишнього радника Трампа, президент живе в альтернативному всесвіті

Дональд Трамп є втіленням «трансакційного» підходу до політики, в центрі якого завжди – він сам. Його дії часто здаються настільки нелогічними, що зрозуміти, що відбувається в його голові, майже неможливо. Політики, журналісти й бізнесмени намагаються переконати себе, що він просто грає роль, але його вчинки щоразу застають їх зненацька. У колонці для The Telegraph колишній радник Трампа з нацбезпеки Джон Болтон аналізує його поведінку щодо України, НАТО і тарифної політики, повідомляє «Главком».

Чимало експертів вважали, що Трамп ніколи не погодиться на угоду про мир в Україні, яка надто вигідна для Росії. Під час передвиборчої кампанії 2024 року він не раз заявляв, що війни в Україні та на Близькому Сході взагалі б не сталося, якби президентом був він, звинувачуючи в слабкості Джо Байдена і, згодом, Камалу Гарріс.

Водночас, як зазначає Болтон, мало хто серйозно ставився до бажання Трампа відновити особистий контакт з Путіним. На його думку, добрі відносини між лідерами автоматично гарантують гарні відносини між країнами – примітивний погляд на міжнародну політику.

Путін говорив про прагнення до миру, і Трамп сприйняв це як істину. Саме цим пояснюються численні поступки Росії з боку Трампа, що й призвело до того, що Володимир Зеленський опинився в непростому становищі. Багато хто не помічав, що мотиви Трампа були особистими, а не політичними.

Болтон вважає, що Трамп не бачив сенсу у захисті незалежності України і не прагнув демонструвати силу перед Росією, зокрема з метою стримування китайських амбіцій щодо Тайваню.

З початку своєї першої каденції Трамп мріяв отримати Нобелівську премію миру. Він заздрив Бараку Обамі, який удостоївся цієї нагороди на старті президентства без явних заслуг, і вважав, що сам також заслуговує на визнання. У його баченні врегулювання конфліктів в Україні чи на Близькому Сході могло стати прямим шляхом до цієї мети вже на початку другого терміну.

Можливо, саме тому Трамп так часто хвалився, що зможе завершити війну в Україні вже в перший день на посаді або принаймні після короткої розмови між Путіним і Зеленським. Його звернення до Конгресу в березні, де він назвав війну «безглуздою», також виглядало як сигнал – закінчити беззмістовний конфлікт простіше, ніж справжню війну. Бо він поспішає отримати Нобелівську премію.

Багато хто вірив, що Трамп не зрадить Україну і не стане на бік Путіна. Коли він призначив Кіта Келлога головним переговірником у процесі мирного врегулювання, це сприйняли як добрий знак. Але Москва заявила, що Келлог занадто «проукраїнський», і його швидко відсторонили. Попри його лояльність до Трампа, цього виявилося замало. Адже досвід і професійність для Трампа – не гарантія довіри.

Щодо НАТО, як вважає Болтон, помилковим є уявлення, ніби Трамп просто торгувався, коли говорив, що США не будуть захищати країни, які не витрачають 2% ВВП на оборону. Коли він підняв планку до 5%, дехто також вважав це лише переговорами. Але Трамп має на увазі те, що говорить. НАТО не може почуватися в безпеці, поки США під його керівництвом залишають за собою можливість вийти з Альянсу.

Трамп також захоплюється тарифами. І шкода, якої він може завдати американській і світовій економіці, набагато серйозніша, ніж його дії щодо України чи НАТО. Якби він оголосив свої плани 1 квітня, їх ще можна було б списати на жарт. Але, на жаль, він говорить цілком серйозно – і це було зрозуміло задовго до «Дня визволення».

Попри падіння на біржах, аналітики все ще намагаються знайти раціональне зерно в його стратегії. Але, за словами Болтона, вони помиляються.

Він іронізує, що Трамп має більше шансів отримати Нобелівську премію з літератури, ніж з миру. Як і у випадку з Україною, він слухає лише себе і будує власну реальність – у цьому разі вигаданий світ торгівлі. Він не бреше в класичному розумінні, а живе в альтернативному всесвіті, де цифри означають лише те, що він хоче. І дратується, коли реальність не відповідає його уявленням.

На завершення Болтон підкреслює, що Трамп не відрізняє союзників США від супротивників –ані у військовій, ані в економічній площині. Його цікавлять лише особисті союзники і вороги, що не завжди збігаються з інтересами Сполучених Штатів.

Нагадаємо, у США набули чинності додаткові мита у 50%, які президент Дональд Трамп погрожував накласти на китайські товари. Тобто тепер Китай обкладений 104% митом. Як передає «Главком», про це пише кореспондент Fox News Едвард Лоуренс з посиланням на слова прессекретарки Білого дому Керолайн Левітт.

Прессекретарка заявила, що тарифи у розмірі 104% набули чинності опівдні за східним часом, оскільки Китай не скасував свої заходи у відповідь.