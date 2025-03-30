Трамп розлютився на Путіна – NBC News

Президент США готовий ввести додаткові мита на російську нафту

Президент США Дональд Трамп розлютився на російського диктатора Володимира Путіна через питання щодо України. Він готовий ввести додаткові мита на російську нафту. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на NBC News.

«Лише кілька годин тому президент Трамп зателефонував мені, щоб сказати, що він «злий» на президента Росії Путіна, і пригрозив ввести додаткові мита на російську нафту», – розповіла ведуча Крістен Велкер.

На сайті NBC News також наводиться цитата Трампа, де уточнюється, що це пов'язано з війною в Україні та низкою заяв Путіна.

«Якщо ми з Росією не зможемо укласти угоду про припинення кровопролиття в Україні, і якщо я вважаю, що це провина Росії, а це може бути й не так, але якщо я вважаю, що це провина Росії, я запроваджу вторинне мито на нафту, на всю нафту, яка надходить із Росії», – сказано в цитаті.

Раніше американський посадовець відреагував на слова російського диктатора Володимира Путіна про введення тимчасового управління в Україні під егідою ООН і низки країн, щоб провести вибори.

Диктатор наголошував, що з таким урядом можна починати мирні перемовини й підписувати «легітимні документи, які будуть визнані в усьому світі і будуть надійними».

Нагадаємо, російський диктатор Володимир Путін заявив, що Москва готова працювати з Європою щодо припинення війни проти України, однак звинуватив ЄС у «непослідовності» та спробах «водити за ніс» Росію. Також він зазначив, що РФ розглядає країни БРІКС і КНДР як партнерів у цьому питанні.

До слова, Велика Британія та Франція постають перед труднощами у спробах переконати інших європейських лідерів у необхідності розміщення миротворчих сил в Україні, оскільки союзники сумніваються в гарантіях безпеки з боку США.