Головна Країна Політика
search button user button menu button

Лавров анонсував новий раунд переговорів та назвав вимоги РФ

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Іванна Гордійчук
google social img telegram social img facebook social img
Лавров анонсував новий раунд переговорів та назвав вимоги РФ
фото з відкритих джерел

«Київ має повернутися до нейтрального, позаблокового та без'ядерного статусу»

Росія оголосить про наступний раунд прямих переговорів з Україною найближчим часом. Про це повідомив очільник міністерства закордонних справ Росії Сергій Лавров, передає «Главком».

Також міністр перерахував вимоги Росії в рамках врегулювання конфлікту в Україні – «Київ має повернутися до нейтрального, позаблокового та без'ядерного статусу».

«Москва в рамках першого етапу переговорів наполягала на скасуванні дискримінаційних законів, які стосуються російськомовного населення України, і продовжуватиме це робити на наступному раунді», – додав він.

Раніше Лавров повідомив можливу локацію для нових переговорів.

До слова, Зеленський розповів, що Росія пропонує одним із варіантів для проведення переговорів територію Білорусі. Глава української держави назвав це неможливим, оскільки саме з Білорусі нападала РФ та запускала ракети.

Водночас Зеленський назвав три найреалістичніші майданчики для переговорів – це Туреччина, Ватикан і Швейцарія. 

Крім того, Україна вже зробила підготовчу роботу щодо можливих переговорів у Ватикані та Швейцарії.

Читайте також:

Теги: переговори перемир'я Сергій Лавров росія Україна війна

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі

Коментарі тимчасово закрито з технічних причин

Свої повідомлення ви можете надсилати на електронну пошту редакції [email protected]
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Чому Європа не готова до ризикованих рішень проти РФ?
Мирні переговори. Як уникнути шантажу у білих рукавичках
19 травня, 17:27
Трамп хоче отримати тріумф «миротворця»
Трамп вийшов із переговорів. Що це означає
2 травня, 12:00
Навряд чи ми побачимо згоду Путіна на тимчасове припинення вогню та подальшу підготовку до переговорів
Інакше – смерть. Чому Путін ніколи не піде на мир
6 травня, 13:01
Міністр закордонних справ Ірану Аббас Аракчі: Якщо мета переговорів – відібрати в Ірану його ядерні права, ми на це ніколи не підемо
Іран заявляє, що не відмовиться від своїх ядерних прав
11 травня, 07:31
Анна Скороход: «Я прошу про можливість внести свій голос, свою силу і своє серце у справу миру»
«Як жінка і мати». Нардепка Скороход просить долучити її до перемовин з Росією
12 травня, 19:50
За словами міністра, Росія постійно марить минулим
Сибіга назвав разючу відмінність між Україною та РФ, яку показали переговори у Стамбулі
19 травня, 10:43
Перемовини триватимуть за зачиненими дверима
Почались перемовини між делегаціями України та РФ (оновлено)
16 травня, 13:13
Трамп зробив декілька заяв про Путіна
Трамп зробив суперечливі заяви про дії Путіна
20 травня, 01:13
Рютте зазначив, що Вашингтону потрібно радитися з Києвом і Брюсселем, рухатися крок за кроком, і «подивимося, що станеться цього та наступного тижня»
Генсек НАТО пояснив, чому позитивно оцінює розмову Трампа та Путіна
20 травня, 15:26

Політика

Лавров анонсував новий раунд переговорів та назвав вимоги РФ
Лавров анонсував новий раунд переговорів та назвав вимоги РФ
Чи вийдуть США з переговорного процесу? Зеленський розказав про свої очікування
Чи вийдуть США з переговорного процесу? Зеленський розказав про свої очікування
Як зупинити Путіна? Зеленський розказав, що запропонує на саміті G7
Як зупинити Путіна? Зеленський розказав, що запропонує на саміті G7
Президент розказав, що пообіцяла Росія у Стамбулі і досі не виконала
Президент розказав, що пообіцяла Росія у Стамбулі і досі не виконала
Африка і Мальта. Президент розказав про ідеї нових переговорних майданчиків
Африка і Мальта. Президент розказав про ідеї нових переговорних майданчиків
Зеленський розказав, де росіяни пропонують провести переговори і чому це неможливо
Зеленський розказав, де росіяни пропонують провести переговори і чому це неможливо

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
229K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 28 травня: ситуація на фронті
87K
Карта повітряних тривог України онлайн 28 травня 2025
86K
Конфлікти цивільних із працівниками ТЦК. ЗСУ зробили жорстку заяву
69K
Анкара допоможе завершити війну: глава МЗС зробив голосну заяву у Москві
57K
Росія визначилася з локацією для нових переговорів
46K
Групи впливу роблять ставку на Білецького. Командира прагнуть вивести на вищі військові і політичні посади, – ЗМІ

Новини

Друга за ніч тривога у Києві через загрозу балістики тривала 50 хвилин
Сьогодні, 03:05
У Києві повітряна тривога тривала сім годин
24 травня, 05:13
Комбінована атака на Київ: оновлена інформація про наслідки
24 травня, 04:13
Обмін полоненими, Росія атакувала Одесу: є жертви. Головне за 23 травня
23 травня, 20:58
Вбивство Портнова та протест проти Онуфрія. Головне за 21 травня
21 травня, 21:15
У Мексиці невідомі застрелили двох помічників мера Мехіко
21 травня, 03:27

Прес-релізи

MRKTNG MRTHN 2025 «Під сонцем інсайтів»: реєстрація відкрита
MRKTNG MRTHN 2025 «Під сонцем інсайтів»: реєстрація відкрита
13 травня, 16:34
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua