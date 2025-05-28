Лавров анонсував новий раунд переговорів та назвав вимоги РФ

«Київ має повернутися до нейтрального, позаблокового та без'ядерного статусу»

Росія оголосить про наступний раунд прямих переговорів з Україною найближчим часом. Про це повідомив очільник міністерства закордонних справ Росії Сергій Лавров, передає «Главком».

Також міністр перерахував вимоги Росії в рамках врегулювання конфлікту в Україні – «Київ має повернутися до нейтрального, позаблокового та без'ядерного статусу».

«Москва в рамках першого етапу переговорів наполягала на скасуванні дискримінаційних законів, які стосуються російськомовного населення України, і продовжуватиме це робити на наступному раунді», – додав він.

Раніше Лавров повідомив можливу локацію для нових переговорів.

До слова, Зеленський розповів, що Росія пропонує одним із варіантів для проведення переговорів територію Білорусі. Глава української держави назвав це неможливим, оскільки саме з Білорусі нападала РФ та запускала ракети.

Водночас Зеленський назвав три найреалістичніші майданчики для переговорів – це Туреччина, Ватикан і Швейцарія.

Крім того, Україна вже зробила підготовчу роботу щодо можливих переговорів у Ватикані та Швейцарії.