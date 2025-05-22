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Всупереч позиції Трампа сенатори просять голосувати за нові санкції проти РФ

Катерина Іванова
glavcom.ua
Катерина Іванова
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Всупереч позиції Трампа сенатори просять голосувати за нові санкції проти РФ
Проєкт передбачає запровадження, зокрема, 500% мита на імпортні товари з країн, які купують російські нафту, газ, уран та інші товари
фото: Reuters

Після перемовин із Путіним Трамп вкотре змінив свою позицію і відмовився від санкцій

Американські сенатори Річард Блюменталь та Ліндсі Грем нагадали, що підготували законопроєкт про запровадження первинних та вторинних санкцій проти Росії та осіб, які підтримують російську агресію в Україні. Його наразі підтримав 81 сенатор. Як передає «Главком», їхня спільна заява опублікована на сайті Блюменталя.

Сенатори нагадали, що проєкт передбачає запровадження, зокрема, 500% мита на імпортні товари з країн, які купують російські нафту, газ, уран та інші товари.

«Ці санкції будуть запроваджені, якщо Росія відмовиться від добросовісних переговорів щодо досягнення тривалого миру з Україною або розпочне інші дії, включаючи військове вторгнення, які підриватимуть суверенітет України після досягнення миру», – заявили американські законодавці.

За їхніми словами, законопроєкт наразі підтримав 81 сенатор. «Хоча ми прагнемо миру, нам – і переважній більшості Сенату – стає дедалі більш зрозуміло, що Путін грає в ігри. Сенат Сполучених Штатів готовий діяти, якщо ці ігри триватимуть», – йдеться в заяві.

Американські законодавці зазначили, що очікують документа від Росії з переліком умов припинення вогню протягом наступних днів. «Його зміст буде промовистим свідченням того, чи серйозно Росія налаштована на мир. Ми підозрюємо, що він буде таким самим», – зауважили сенатори. За їхніми словами, якщо це буде те ж саме, Росія «може очікувати рішучих дій з боку Сенату Сполучених Штатів».

«Наше законодавство ізолює Росію, перетворивши її на торговельний острів, накладаючи мита на інші країни, які підтримують ці злочини. Одним з ключових пріоритетів нашого законодавства є притягнення Китаю до відповідальності за підтримку воєнної машини Путіна шляхом купівлі дешевої російської нафти у тіньового флоту. Без економічної підтримки Китаю воєнна машина Путіна зупинилася б», – заявили сенатори.

Як відомо, після перемовин із Путіним Трамп знову змінив свою позицію і відмовився від санкцій. Натомість заявив, що хоче швидко розпочати переговори на нижчому рівні між Росією та Україною у Ватикані.

Нагадаємо, сенатори США Ліндсі Грем та Річард Блюменталь закликали Конгрес ухвалити санкції проти Росії після того, як переговори про припинення вогню між Росією та Україною видались не зовсім вдалими.

Грем, перебуваючи на зустрічі міністрів закордонних справ НАТО в Туреччині, заявив: «Коли мова йде про ігри Росії, досить». Блюменталь додав, що Путін продовжуватиме блокувати зусилля щодо припинення вогню, доки його економіка не буде ізольована на фінансовому острові.

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Теги: санкції Сенат США

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