Головна Країна Політика
search button user button menu button

Африка і Мальта. Президент розказав про ідеї нових переговорних майданчиків

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Іванна Гордійчук
google social img telegram social img facebook social img
Африка і Мальта. Президент розказав про ідеї нових переговорних майданчиків
Володимир Зеленський вважає найреалістичнішими майданчиками для переговорів Туреччину, Ватикан і Швейцарію
фото: glavcom.ua

Зеленський: «Від «рускіх» сигналів не чули. Вони пропонують Білорусь…»

Мальта та Африка пропонують свої майданчики для переговорів щодо завершення війни в Україні. Про це президент України Володимир Зеленський сказав на закритій зустрічі з журналістами, на якій був присутній «Главком».

Водночас глава держави повідомив, що Україна вже зробила підготовчу роботу щодо можливих переговорів у Ватикані та Швейцарії.

«Ми зробили підготовчу роботу щодо Ватикану і Швейцарії. Ватикан, в принципі, всі підтримують. Мені здається, «рускі» не підтримують. І з того, що ми бачимо в медіапросторі. Також дякую Джорджі Мелоні. І Папі Римському. Усі передали сигнали щодо готовності до наступних зустрічей. І Швейцарія. Дуже хоче швейцарська сторона, ми не проти. Знов-таки, всі ми підтримуємо. Від «рускіх» сигналів не чули. Що стосується майданчиків, є зацікавленість і Африки. Пропонують свої майданчики. Мальта пропонує свої майданчики», – каже він.

РФ своєю чергою пропонує для переговорів Білорусь. «Це несерйозно. Білорусь для нас на сьогодні є країною, з якої полетіли ракети, і відповідно вона є союзником країни, яка на нас напала. І війська заходили з Білорусі. Це просто неможливо щодо Білорусі. Я думаю, що найреалістичніші три майданчики: Туреччина, Ватикан і Швейцарія. Тому що вони абсолютно зрозумілі», – додав президент.

Як відомо, Росія мала представити Україні документ щодо врегулювання війни проти України після того, як завершиться обмін військовополоненими за формулою «1000 на 1000». Лавров раніше наголосив, що Росія активно працює над цим документом, а також додав, що Москва й надалі продовжуватиме роботу над мирним процесом, «незважаючи ні на які провокації».

Нагадаємо, новий глава Католицької церкви Папа Лев XIV, який змінив покійного Папу Франциска, готовий сприяти мирному врегулюванню між Росією та Україною. Як повідомляють інсайдери, мирні переговори за посередництва Ватикану можуть розпочатися вже протягом трьох-чотирьох тижнів, якщо обидві сторони підтвердять свою участь.

Як відомо, президент Фінляндії Александер Стубб заявляв, що переговори на технічному рівні щодо припинення вогню в Україні імовірно відбудуться у Ватикані наступного тижня. Також понтифік Лев XIV запропонував провести мирні переговори між Україною і Росією у Ватикані після того, як на зустріч у Стамбулі відмовився приїжджати глава Кремля Володимир Путін.

Читайте також:

Теги: Туреччина переговори Африка Україна Володимир Зеленський Ватикан путін війна росія Білорусь перемир'я

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі

Коментарі тимчасово закрито з технічних причин

Свої повідомлення ви можете надсилати на електронну пошту редакції [email protected]
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Келлог заявив, що українська сторона готова до компромісу
Українці готові відмовитися від територій «де-факто» – Келлог
1 травня, 17:32
Пакистан заявив, що «залишається відданою сумлінному виконанню домовленості про припинення вогню», не дивлячись на дії Індії
Пакистан звинуватив Індію у порушенні перемир'я
11 травня, 02:57
Якщо Путін відмовиться від 30-денного припинення вогню, то європейські країни запровадять нові санкції проти РФ
Україна погодилася на прямі переговори з РФ – Axios
10 травня, 17:57
Мединський вийшов з заявою про зустріч делегацій
Путінські делегати покликали українців на переговори (відео)
15 травня, 23:50
Головні новини ночі проти 16 травня
Другий півфінал Євробачення, переговори в Стамбулі: головне за ніч
16 травня, 05:54
Туск, Зеленський, Макрон, Стармер та Мерц говорили з Трампом
Європейські лідери прокоментували позицію Росії на переговорах у Стамбулі
16 травня, 22:27
Рубіо (четвертий зліва) на зустрічі міністрів у Стамбулі
Рубіо назвав подію, завдяки якій станеться прорив в мирних переговорах
17 травня, 10:44
Обмін полоненими очікують на наступному тижні
Буданов повідомив, коли можна очікувати обміну «1000 на 1000»
17 травня, 14:33
Американський лідер може змінити позицію, а рішення щодо санкцій ще не ухвалено
WSJ: Трамп може запровадити нові санкції проти Росії вже найближчим часом
Вчора, 03:53

Політика

Лавров анонсував новий раунд переговорів та назвав вимоги РФ
Лавров анонсував новий раунд переговорів та назвав вимоги РФ
Чи вийдуть США з переговорного процесу? Зеленський розказав про свої очікування
Чи вийдуть США з переговорного процесу? Зеленський розказав про свої очікування
Як зупинити Путіна? Зеленський розказав, що запропонує на саміті G7
Як зупинити Путіна? Зеленський розказав, що запропонує на саміті G7
Президент розказав, що пообіцяла Росія у Стамбулі і досі не виконала
Президент розказав, що пообіцяла Росія у Стамбулі і досі не виконала
Африка і Мальта. Президент розказав про ідеї нових переговорних майданчиків
Африка і Мальта. Президент розказав про ідеї нових переговорних майданчиків
Зеленський розказав, де росіяни пропонують провести переговори і чому це неможливо
Зеленський розказав, де росіяни пропонують провести переговори і чому це неможливо

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
229K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 28 травня: ситуація на фронті
87K
Карта повітряних тривог України онлайн 28 травня 2025
86K
Конфлікти цивільних із працівниками ТЦК. ЗСУ зробили жорстку заяву
69K
Анкара допоможе завершити війну: глава МЗС зробив голосну заяву у Москві
57K
Росія визначилася з локацією для нових переговорів
46K
Групи впливу роблять ставку на Білецького. Командира прагнуть вивести на вищі військові і політичні посади, – ЗМІ

Новини

Друга за ніч тривога у Києві через загрозу балістики тривала 50 хвилин
Сьогодні, 03:05
У Києві повітряна тривога тривала сім годин
24 травня, 05:13
Комбінована атака на Київ: оновлена інформація про наслідки
24 травня, 04:13
Обмін полоненими, Росія атакувала Одесу: є жертви. Головне за 23 травня
23 травня, 20:58
Вбивство Портнова та протест проти Онуфрія. Головне за 21 травня
21 травня, 21:15
У Мексиці невідомі застрелили двох помічників мера Мехіко
21 травня, 03:27

Прес-релізи

MRKTNG MRTHN 2025 «Під сонцем інсайтів»: реєстрація відкрита
MRKTNG MRTHN 2025 «Під сонцем інсайтів»: реєстрація відкрита
13 травня, 16:34
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua