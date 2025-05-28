Африка і Мальта. Президент розказав про ідеї нових переговорних майданчиків

Зеленський: «Від «рускіх» сигналів не чули. Вони пропонують Білорусь…»

Мальта та Африка пропонують свої майданчики для переговорів щодо завершення війни в Україні. Про це президент України Володимир Зеленський сказав на закритій зустрічі з журналістами, на якій був присутній «Главком».

Водночас глава держави повідомив, що Україна вже зробила підготовчу роботу щодо можливих переговорів у Ватикані та Швейцарії.

«Ми зробили підготовчу роботу щодо Ватикану і Швейцарії. Ватикан, в принципі, всі підтримують. Мені здається, «рускі» не підтримують. І з того, що ми бачимо в медіапросторі. Також дякую Джорджі Мелоні. І Папі Римському. Усі передали сигнали щодо готовності до наступних зустрічей. І Швейцарія. Дуже хоче швейцарська сторона, ми не проти. Знов-таки, всі ми підтримуємо. Від «рускіх» сигналів не чули. Що стосується майданчиків, є зацікавленість і Африки. Пропонують свої майданчики. Мальта пропонує свої майданчики», – каже він.

РФ своєю чергою пропонує для переговорів Білорусь. «Це несерйозно. Білорусь для нас на сьогодні є країною, з якої полетіли ракети, і відповідно вона є союзником країни, яка на нас напала. І війська заходили з Білорусі. Це просто неможливо щодо Білорусі. Я думаю, що найреалістичніші три майданчики: Туреччина, Ватикан і Швейцарія. Тому що вони абсолютно зрозумілі», – додав президент.

Як відомо, Росія мала представити Україні документ щодо врегулювання війни проти України після того, як завершиться обмін військовополоненими за формулою «1000 на 1000». Лавров раніше наголосив, що Росія активно працює над цим документом, а також додав, що Москва й надалі продовжуватиме роботу над мирним процесом, «незважаючи ні на які провокації».

Нагадаємо, новий глава Католицької церкви Папа Лев XIV, який змінив покійного Папу Франциска, готовий сприяти мирному врегулюванню між Росією та Україною. Як повідомляють інсайдери, мирні переговори за посередництва Ватикану можуть розпочатися вже протягом трьох-чотирьох тижнів, якщо обидві сторони підтвердять свою участь.

Як відомо, президент Фінляндії Александер Стубб заявляв, що переговори на технічному рівні щодо припинення вогню в Україні імовірно відбудуться у Ватикані наступного тижня. Також понтифік Лев XIV запропонував провести мирні переговори між Україною і Росією у Ватикані після того, як на зустріч у Стамбулі відмовився приїжджати глава Кремля Володимир Путін.