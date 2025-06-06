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Трамп може помилувати репера P. Diddy – Washington Post

Максим Бурич
glavcom.ua
Максим Бурич
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Трамп може помилувати репера P. Diddy – Washington Post
Комбс залишається під вартою федерального уряду під час судового розгляду, який суддя сподівається завершити до свята 4 липня
фото: Reuters

Трамп «розгляне факти» та може помилувати репера P. Diddy

Президент Дональд Трамп заявив, що розгляне можливість помилування відомого музичного магната Шона «Дідді» Комбса, який наразі перебуває під федеральним судом у Нью-Йорку за звинуваченнями у рекеті та торгівлі людьми з метою сексуальної експлуатації. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Washington Post.

Як зазначає видання, ця заява прозвучала нещодавно, коли Комбс брав участь у судовому засіданні. Дональд Трамп, відомий своєю готовністю використовувати повноваження щодо помилування для друзів та союзників, прокоментував ситуацію на прес-конференції у Білому домі.

«Я не бачив його, не розмовляв з ним роками. Раніше я йому дуже подобався. З того, що я читав, думаю, коли я балотувався в політику, ці стосунки зіпсувалися», – сказав Трамп. «Я не знаю, я б точно розглянув факти. Якщо я вважаю, що з кимось погано поводилися, те, чи подобається мені це, чи ні, не матиме жодного значення».

Шон «Дідді» Комбс не визнав себе винним за п'ятьма кримінальними звинуваченнями, що включають торгівлю людьми з метою сексуальної експлуатації, змову з метою рекету та перевезення людей для заняття проституцією. У разі визнання винним за всіма пунктами, йому загрожує довічне ув'язнення.

Трамп і Комбс, як зазначає видання, мали спільне коло спілкування та часто фотографувалися разом у 1990-х та на початку 2000-х років, будучи впливовими фігурами у діловому, розважальному та нічному житті Нью-Йорка. Обидва стали паралельними фігурами буму реаліті-шоу на початку 2000-х, ведучи власні успішні проєкти – «Making the Band» Комбса та «The Apprentice» Трампа.

У 2012 році Трамп називав Комбса «моїм добрим другом» у серіалі «Учень». У 2015 році, після оголошення Трампом своїх планів балотуватися на пост президента, Комбс також схвально відгукувався про нього.

Однак до 2020 року, коли Трамп розпочав кампанію за своє переобрання, ставлення Комбса кардинально змінилося. Він підтримав Джо Байдена та в одному з інтерв'ю заявив, що «білих чоловіків, таких як Трамп, потрібно вигнати» і що «пріоритет номер один – усунути Трампа з посади».

Наміри Трампа вже викликали реакцію в хіп-хоп спільноті. Репер Кертіс 50 Cent Джексон, який роками конфліктував з Комбсом і є співпродюсером документального фільму про нього, заявив, що спробує вмовити Трампа не помилувати свого суперника.

На своїй сторінці в Instagram Джексон написав, що Комбс «сказав кілька дуже поганих речей про Трампа» і додав, що він «звернеться до [президента], щоб він знав, що я думаю про цього хлопця». В іншому дописі він зазначив, що «Дональд погано сприймає неповагу і не забуває, хто вирішив піти проти нього», сумніваючись, що Трамп помилує Комбса.

На четвертому тижні судового розгляду справи Комбса вже виступила низка свідків, серед яких його колишня партнерка та співачка Касандра «Кессі» Вентура, репер Кід Каді, колишня учасниця гурту Danity Kane Дон Річард, а також колишні співробітники та партнери.

Вентура, головний свідок обвинувачення, розповіла про ймовірне фізичне та сексуальне насильство протягом 11-річних стосунків з Комбсом, включаючи відверті свідчення про «виродків» – вечірки з використанням сексу та наркотиків. У пізніших свідченнях також висунуто нові звинувачення у зґвалтуванні, викраденні людей та підпалах.

Команда захисту Комбса намагається спростувати ідею про злочин або дистанціюватися від ймовірних інцидентів, а також стверджує, що Вентура була добровільною та згодною учасницею сексуальних інцидентів.

Комбс залишається під вартою федерального уряду під час судового розгляду, який суддя сподівається завершити до свята 4 липня.

Нагадаємо, американський репер 50 Cent потролив скандального репера P. Diddy на грі НБА.

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Теги: Дональд Трамп суд

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