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Кремль без грошей? Нафтові доходи Росії падають через світові ціни

Максим Бурич
glavcom.ua
Максим Бурич
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Кремль без грошей? Нафтові доходи Росії падають через світові ціни
Сукупні доходи РФ від нафти й газу впали на 35%
колаж: glavcom.ua

Нафтові доходи Росії впали до річного мінімуму на тлі світових цін та політики OPEC+

Надходження Росії від нафти до державного бюджету минулого місяця скоротилися до найнижчого рівня з червня 2023 року. Це сталося через падіння світових цін на сиру нафту, що посилює тиск на російські державні фінанси. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Bloomberg.

Як зазначає видання, згідно з розрахунками що ґрунтуються на даних Міністерства фінансів РФ, податки, пов'язані з нафтою, у травні знизилися на 32% порівняно з попереднім роком, сягнувши лише 430,4 млрд рублів ($5,5 млрд). Сукупні доходи від нафти й газу впали на 35%, склавши 512,7 млрд рублів.

Це різке падіння змусило російський уряд переглянути бюджетний прогноз і більш ніж потроїти цільовий показник дефіциту бюджету, оскільки нафта і газ залишаються основою державних фінансів Росії, формуючи близько третини податкових надходжень. За розрахунками Bloomberg, доходи від нафти у травні впали більш ніж наполовину у порівнянні з попереднім місяцем. Це також пояснюється тим, що один з основних нафтових податків Росії – збір на основі прибутку – сплачується чотири рази на рік: у березні, квітні, липні та жовтні.

Ціни на сиру нафту впали на світових ринках через низку факторів. Тарифна політика президента США Дональда Трампа загрожує уповільнити світову економіку, що знижує попит на енергоносії. Водночас, OPEC+ (Організація країн-експортерів нафти) прискорює відновлення свого виробництва, що збільшує пропозицію на й без того добре забезпеченому ринку. Зростання видобутку картелю, значною мірою зумовлене Саудівською Аравією, викликало незгоду фракції, очолюваної Росією, на зустрічі минулими вихідними.

Міністерство фінансів РФ розрахувало податки на нафту на основі середньої ціни нафти Urals у квітні, яка становила $54,76 за барель. Це більш ніж на чверть нижче, ніж роком раніше. Ціна Urals другий місяць поспіль залишається нижчою за поріг у $60, введений країнами «Великої сімки» для скорочення доходів Росії.

Додатковим фактором, що сприяв зниженню доходів, стало зміцнення рубля. Російська валюта зросла на 10% за розрахунковий податковий період порівняно з минулим роком, досягнувши 83,317 рублів за долар США. Головний виконавчий директор найбільшого російського виробника нафти ПАТ «Роснефть» Ігор Сечін раніше цього місяця розкритикував центральний банк країни за встановлення обмінного курсу, який знижує ціни на сиру нафту в рублях. Однак Банк Росії прагне стримувати інфляцію за допомогою ключової процентної ставки, а не цільового обмінного курсу.

Як зазначає видання, нижчі ціни на сиру нафту та нафтопродукти також допомогли уряду зменшити субсидії, які він виплачує нафтопереробним заводам. Ці субсидії компенсують різницю в цінах на паливо в Росії та за кордоном. Минулого місяця бюджет виділив 42,5 млрд рублів на постачання бензину та дизельного палива на внутрішній ринок, що є найнижчим показником з жовтня 2023 року.

Нагадаємо, сенатор-республіканець Ліндсі Грем, близький соратник президента Дональда Трампа, та сенатор-демократ Річард Блюменталь оголосили про намір запровадити нові жорсткі санкції проти Росії до саміту «Великої сімки» (G7), що відбудеться в Альберті, Канада, з 15 по 17 червня. 

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Теги: нафта росія

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