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Росіяни активно ціляться по українських готелях: аналітики назвали задум окупантів

Катерина Іванова
glavcom.ua
Катерина Іванова
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Росіяни активно ціляться по українських готелях: аналітики назвали задум окупантів
Автори дослідження виокремили удари по Кривому Рогу, де між серпнем 2024 і березнем 2025 року постраждало вісім готелів
фото: ДСНС

Дослідження охоплює період між 24 лютого 2022 року і 15 березня 2025 року

Армія РФ у з 2022 року завдала принаймні 31 авіаудар по 25 готелях в українських містах. Як передає «Главком», про це йдеться у дослідженні двох журналістських організацій – Truth Houds та «Репортери без кордонів» (RSF).

Унаслідок цих ударів постраждали переважно цивільні люди, і серед них було чимало журналістів: зокрема, загинув один і було поранено 25 медіа професіоналів.

На думку авторів доповіді, удари по готелях – не випадкові, а частина свідомого задуму. Завдаючи таких ударів, російські військові, зокрема, штучно обмежують доступ преси до висвітлення українських реалій і в такий спосіб намагаються контролювати інформаційну картину війни.

Росіяни активно ціляться по українських готелях: аналітики назвали задум окупантів фото 1
скриншот: Truth Houds та «Репортери без кордонів» (RSF)

Згідно з доповіддю, у перший рік повномасштабної війни військові РФ здійснили вісім атак по готелях. У 2023 році зареєстровано ще пʼять ударів. 2024 рік приніс 14 таких епізодів, а лише за два з половиною місяці 2025 року відбулося ще чотири атаки.

Автори дослідження виокремили удари по Кривому Рогу, де між серпнем 2024 і березнем 2025 року постраждало вісім готелів. Переважна більшість ударів (27 із 31) завдана по готелях у регіонах, де відбуваються активні бойові дії. 30 із 31 атак здійснено на готелі без явних ознак присутності українських військових.

В одному випадку, ударі по готелю «Профспілковий» у Чернігові 17 квітня 2024 року, дослідники знайшли ознаки його використання військовими.

Українські та іноземні журналісти, котрі відповідали на питання організаторів дослідження, повідомили, що російські обстріли серйозно завадили логістиці їхніх відряджень і призвели до збільшення стресу та завдали емоційних травм.

Нагадаємо, у ніч на 6 березня Росія завдала ракетного удару по Кривому Рогу. Кількість загиблих внаслідок влучання в готель зросла до чотирьох людей. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на ДСНС. Так, постраждала 31 людина, з них одна дитина. Надзвичайники врятували 19 осіб. 

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Теги: росія готель ракетна атака

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