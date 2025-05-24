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Росіянам вдалося закріпитися на Сумщині – DeepState

Надія Карбунар
glavcom.ua
Надія Карбунар
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Росіянам вдалося закріпитися на Сумщині – DeepState
Із 24 травня, частина території на Сумщині позначена як окупована росіянами
фото з відкритих джерел

Росіяни намагаються зайти в Біловоди, а також складною є ситуація в Локнях

За даними аналітичного проєкту DeepState, ворогу вдалося закріпитися на Сумщині по відтинку Веселівка-Журавка-Новеньке-Басівка, ця територія тепер позначена на карті як окупована, а не як «сіра зона». Про це інформує «Главком».

«Довгий час Сумщину можна було сприймати як сіру зону, адже бійці Сил оборони намагалися і намагаються стримувати ворога, здійснюючи ураження дронами по переміщенню і спробах накопичуватися. В даному районі росіяни використовують піхоту і залучають квадроцикли для швидкого доїзду до заданої точки штурму. Однак варто констатувати, що їм вдалося закріпитися по відтинку Веселівка-Журавка-Новеньке-Басівка і вони продовжують здійснювати спроби зайти в Біловоди, а також складною є ситуація в Локнях. Зокрема, наші підрозділи активно працюють по кацапах в даних населених пунктах. Нещодавно, до прикладу, було ліквідовано ворожу піхоту, яка забігла в будинки в Біловодах, дронщиками ДПСУ», – сказано у повідомленні.

Росіянам вдалося закріпитися на Сумщині – DeepState фото 1

Зазначається, що Силам оборони вдалося дещо стабілізувати різке просування російських військ в глибину Сумщини.

«Водночас, екіпажі (Сил оборони, – ред.) щодня і щоночі знищують піхоту, яка лізе, як сарана, намагаючись, хоч і з великими втратами, зайняти ще території, адже після витіснення нас із Курщини у них в планах було створення «буферної зони» на Сумщині, що цілком логічно і очікувано в даному сценарії розвитку подій», – кажуть у DeepState.

Починаючи з 24 травня, частина території на Сумщині в районі населених пунктів Веселівка, Журавка, Новеньке та Басівка позначена як окупована росіянами.

Раніше повідомлялося, що інформація про нібито встановлення контролю російських військ над населеним пунктом Юнаківка в Сумській області, яку 24 травня поширили прокремлівські ресурси, не відповідає дійсності.

Нагадаємо, Росія активізувала штурмові дії вздовж усієї лінії фронту. Найскладніша оперативна ситуація наразі спостерігається на Сумщині та Харківщині.

До слова, на Сумщині продовжується евакуація населення з небезпечних районів, що потерпають від постійних російських обстрілів. За інформацією Сумської обласної військової адміністрації, підлягають евакуації 202 населені пункти області. За останню добу найбільш інтенсивні обстріли в області були зафіксовані у Сумському, Шосткинському та Конотопському районах.

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Теги: росія Сумщина окупація

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