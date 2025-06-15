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Іран використав гіперзвукову ракету для ударів по Ізраїлю – Mehr

Іванна Гончар
glavcom.ua
Іванна Гончар
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Іран використав гіперзвукову ракету для ударів по Ізраїлю – Mehr
Іран запускає ракети по Ізраїлю
фото: Reuters

Під час обстрілів по Хайфі та Тель-Авіву Іран також задіяв балістичні ракети середньої дальності та крилаті ракети

Іран продовжує завдавати ударів по Ізраїлю. За повідомленнями ізраїльських та міжнародних джерел, Іран застосував щонайменше одну гіперзвукову ракету під час ракетної атаки на ізраїльське місто Хайфа, інформує «Главком».

Місцеві ізраїльські ЗМІ повідомили про велику пожежу на нафтопереробному заводі в Хайфі в результаті ракетного удару Ірану. 

Під час обстрілів по Хайфі та Тель-Авіву Іран також задіяв балістичні ракети середньої дальності та крилаті ракети.

За повідомленнями Reuters, ця атака є продовженням ескалації, яка включає авіаудари Ізраїлю по іранських ядерних і стратегічних об’єктах.

Газета Times of Israel повідомила, що іранська балістична ракета влучила у двоповерхову будівлю в північному місті Тамра, на схід від Хайфи.

Нагадаємо, цієї ночі Ізраїль завдав ударів по нафтових об'єктах Ірану. Під ударами опинились нафтові бази в районі Шахран, на заході Тегерана, а також газовий комплекс South Pars.

За повідомленням The New York Times, Ізраїль завдав удару по головному резервуару з бензином у Тегерані, розташованому на північних схилах гір, що спричинило потужні вибухи.

За словами представника міністерства нафти Ірану, резервуари вибухали один за одним, а ситуація створює загрозу серйозних руйнувань у житлових кварталах, розташованих поблизу.

Місцевий житель одного з багатоповерхових будинків, що знаходиться просто навпроти місця вибухів, заявив: «Сила вибухів була такою, що це відчувалося, наче землетрус».

Удари Ірану по Ізраїлю

Увечері 13 червня стало відомо, що Тегеран запустив понад 100 балістичних ракет по території Ізраїлю. Axios повідомило, що ізраїльські системи протиракетної оборони випустили десятки ракет Arrow, щоб спробувати перехопити атаку.

Ізраїльський чиновник уточнив, що американські війська також допомагають Ізраїлю перехоплювати ракети.

Міністр оборони Ізраїля Ісраель Кац заявив, що Іран перейшов червоні лінії, коли наважився запустити ракети по цивільних населених пунктах в Ізраїлі. Ізраїльський прем'єр Беньямін Нетаньягу у вечірньому відео звернувся безпосередньо до іранського народу, закликавши «встати, щоб ваші голоси почули».

Він сказав, що Ізраїль бореться не проти людей, а проти іранського уряду і цей режим, за його словами, ніколи не був слабшим.

За даними ЦАХАЛ, під час обстрілу з боку Ірану було випущено менше ніж 100 ракет. Більшість ракет були збиті або не досягли цілей, але є декілька влучань.

Ізраїль атакував Іран

У ніч проти 13 червня Ізраїль розпочав масштабні удари по ядерних та військових об'єктах Ірану, атакувавши Тегеран, Нетензі та інші міста. За даними Reuters, щонайменше 20 високопоставлених іранських командирів убито внаслідок ізраїльських ударів. Ізраїль заявив, що обманом змусив лідерів військово-повітряних сил Ірану зібратися на нараду перед ударом.

Згодом стало відомо, що Ізраїль готував операцію з жовтня 2024 року. Причиною атаки є розробка ядерної зброї Іраном, яку ізраїльський уряд вважає «екзистенційною загрозою». 

Ізраїль, Іран, Ірак, Йорданія і Сирія закрили свої повітряні простори після того, як Ізраїль завдав ударів по військових і ядерних об'єктах в Ірані. Світові авіакомпанії змінюють маршрути або скасовують рейси.

Ізраїль оголосив про закриття дипломатичних місій по всьому світу після ударів по Ірану. «З огляду на останні події, ізраїльські місії по всьому світу будуть закриті, а консульські послуги не надаватимуться», – йдеться в повідомленні посольства у Києві.

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Теги: Ізраїль балістичні ракети ракетна атака Іран

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