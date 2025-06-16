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Війна на Близькому Сході. Ексміністр Клімкін підкреслив стратегічний шанс для України

Іванна Гончар
glavcom.ua
Іванна Гончар
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Війна на Близькому Сході. Ексміністр Клімкін підкреслив стратегічний шанс для України
За словами ексміністра МЗС, протистояння між Ізраїлем та Іраном відволікає увагу світових лідерів
скриншот з відео

«Ситуація на Близькому Сході дуже складна і непередбачувана»

Загострення ситуації на Близькому сході несе для України певний стратегічний шанс. Про це сказав колишній міністр закордонних справ України Павло Клімкін для LIGA.net, передає «Главком».

Клімкін зазначив, що нестабільність на Близькому Сході може призвести до зростання цін на енергоносії, що потенційно може збільшити доходи країн-експортерів, включно з Україною.

За словами ексміністра МЗС, протистояння між Ізраїлем та Іраном відвертає увагу світових лідерів та медіа від війни в Україні. На його думку, в умовах обмежених ресурсів та фокусу міжнародної спільноти, будь-яке інше значне загострення у світі може зіграти на користь України, перерозподіливши увагу та допомогу.

Клімкін також підкреслив, що ситуація на Близькому Сході дуже складна і непередбачувана. Він зазначив, що Україна повинна й далі активно шукати підтримку від своїх партнерів, незалежно від того, що відбувається у світі.

Раніше він заявив, що Ізраїль та Іран обмінялися масштабними ракетними ударами. Наслідки конфлікту можуть відчуватися у всьому світі. Зокрема, його використає РФ. 

Емоційний сплеск, який піде як хвиля після цієї атаки, може призвести до абсолютно непередбачуваних наслідків для ісламського світу.

Клімкін запевняє: для російської пропаганди ця тема теж стане пріоритетною, а розкручувати її вона буде насамперед на Заході.

До слова, президент України Володимир Зеленський повідомив, що війна між Ізраїлем та Іраном призвела до різкого підвищення ціни на нафту. Що відобразиться негативно, в тому числі на Україні. 

«Для нас це негативно, поки нема прайскепів для Росії. «Рускіє» посилюються за рахунок більших доходів від експорту нафти. Якщо будуть прайскепи, буде обмежена ціна, то, напевно, ризики зменшуються. Хоча хтось буде обходити і це. Цей фактор нам точно не допомагає. Тому і через це, наш голос буде сильнішим під час розмов з американською стороною щодо введення прайскепів та застосування санкцій проти енергетики РФ», – розповів він.

Зауважимо, що президент Дональд Трамп заявив, що хоче побачити угоду між Ізраїлем та Іраном, і що він вважає, що «є хороший шанс» для цього.

CNN цитує американського президента, який сказав, що «іноді їм доводиться боротися», маючи на увазі потенційне укладання угоди.

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Теги: Павло Клімкін Ізраїль Іран війна

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