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Трамп заявив, що США «вирвали бомбу з рук» Ірана

Аліна Самойленко
glavcom.ua
Аліна Самойленко
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Трамп заявив, що США «вирвали бомбу з рук» Ірана
Трамп: Ми здобули неймовірну військову перемогу, вирвавши бомбу прямо з їхніх рук. І вони б її застосували, якби мали змогу!
фото: The White house/Facebook

Дональд Трамп зазначив, що Іран несе відповідальність за загибель і поранення тисяч американців

Президент США Дональд Трамп заявив, що американським силам напередодні вдалося запобігти загрозі з боку Ірану, фактично «вирвавши бомбу з його рук» до того, як Тегеран зміг її застосувати. Про це він повідомив у своїй соціальній мережі Truth Social, передає «Главком».

За словами Трампа, Іран несе відповідальність за загибель і поранення тисяч американців. Він також нагадав про захоплення американського посольства в Тегерані, яке стало одним із символів напруженості між двома країнами.

«Учора ми здобули неймовірну військову перемогу, вирвавши бомбу прямо з їхніх рук. І вони б її застосували, якби мали змогу!» – наголосив глава Білого дому.

Раніше ми писали, що президент Дональд Трамп назвав військові удари США по трьох іранських ядерних об’єктах «вражаючим військовим успіхом». Про це повідомляє «Главком» із посиланням на CNN.

«Сьогодні ввечері я можу повідомити світу, що удари стали вражаючим військовим досягненням. Ключові об’єкти Ірану з збагачення урану були повністю і безповоротно знищені», – заявив Трамп у своєму першому публічному виступі після ударів.

Нагадаємо, Сполучені Штати долучилися до військової операції Ізраїлю, завдавши ударів по ядерних і військових об’єктах на території Ірану. Про це повідомив президент США Дональд Трамп у своїй публікації в соцмережі Truth Social, передає «Главком».

За словами Трампа, було уражено три іранські об’єкти – Фордо, Натанз і Ісфахан. Усі літаки після виконання завдання покинули повітряний простір Ірану.

До слова, президент країни Дональд Трамп мав два головні занепокоєння щодо ударів по об’єктах іранської ядерної програми: щоб атака США була вирішальною для знищення добре укріплених об'єктів і щоб потенційні дії не втягнули США в тривалу смертоносну війну. Як інформує «Главком», про це повідомляє американський телеканал CNN.

Як ідеться в матеріалі, адміністрація Трампа доклала чималих зусиль, щоб приховати свої плани про удари. Оголошення, що Трамп бере два тижні на ухвалення рішення, вочевидь, було тактикою, щоб «затуманити плани атаки». Хоча, за словами американських високопосадовців, Трамп відклав остаточне рішення до суботи.

Теги: Дональд Трамп США Іран

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