Трамп вважає Зеленського «поганим хлопцем» – NYT

New York Times: ставлення Трампа до Зеленського і Путіна змінюється

Президент США Дональд Трамп має особливу ворожість до президента України Володимира Зеленського, вважаючи його «поганим хлопцем», хоча при цьому він роздратований і російським диктатором Володимиром Путіним. Про це повідомляє газета New York Times з посиланням на радників американського лідера, пише «Главком».

«Радники кажуть, що Трамп роздратований як Путіним, так і Зеленським. Трамп неодноразово говорив помічникам, що Зеленський – «поганий хлопець», який підштовхує світ до прірви ядерної війни», – йдеться у публікації видання.

New York Times додає, що «особливу ворожість» Трамп відчуває саме до Зеленського. Також зазначається, що президент США схильний «шанобливіше» ставитися до російського диктатора Путіна, хоча іноді й висловлює своє розчарування.

За даними газети, Трамп раніше вважав, що заяви про його «дуже, дуже добрі стосунки» з очільником Кремля допоможуть швидко покласти край війні в Україні, проте пізніше на власному «гіркому досвіді дізнався, які межі американського впливу».

Трамп розглядав можливість запровадження додаткових санкцій проти Росії, але поки що утримується від цього. Він відмовився підтримати двопартійний законопроєкт Сенату, очолюваний його союзником-республіканцем, сенатором Ліндсі Гремом з Південної Кароліни, який передбачає жорсткі економічні санкції проти Росії.

Назвавши Путіна минулого місяця «абсолютно божевільним», Трамп змінив тон і сказав, що хоче дати російському лідеру два тижні, щоб продемонструвати ознаки прогресу. А тепер він каже, що хоче допомоги Путіна у досягненні ядерної угоди з Іраном.

«Я заявив президенту Путіну, що Іран не може мати ядерної зброї, і я вважаю, що ми з цього приводу дійшли згоди», – сказав Трамп у своїй заяві на Truth Social. «Президент Путін запропонував взяти участь у переговорах з Іраном і, можливо, допомогти швидко завершити це питання».

До слова, президент України Володимир Зеленський опублікував допис, у якому зазначив, що з Росією вже проведено чимало переговорів на різних рівнях, «але жодні розмови не привели не тільки до надійного миру, але й навіть до зупинки війни».