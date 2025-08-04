Трамп заявив, що Росія дуже хоче бачити Віткоффа перед закінченням дедлайну

Трамп: Вони хотіли б його побачити. Вони попросили, щоб він зустрівся з ними.

Дональд Трамп розповів, що хоча Віткофф наразі зосереджений на проблемах Сектора Гази, його візит до Росії можливий

Спеціальний посланник США на Близькому Сході Стів Віткофф вже цього тижня відвідає Російську Федерацію. Про це повідомив президент США Дональд Трамп під час спілкування з журналістами, інформує «Главком».

Журналісти запитали у Трампа, що станеться у п'ятницю, 8 серпня, якщо Росія не погодиться на перемир'я з Україною.

«Ну, будуть санкції, але вони, здається, досить добре вміють їх уникати. Ви знаєте, вони хитрі персонажі і досить добре вміють уникати санкцій. Тож подивимося, що буде», – відповів Трамп.

Також американський президент зазначив, що хоча Віткофф наразі зосереджений на проблемах Сектора Гази, його візит до Росії можливий.

«Він, можливо, поїде, я думаю, наступного тижня, в середу або четвер (6 та 7 серпня – «Главком») до Росії. Вони хотіли б його побачити. Вони попросили, щоб він зустрівся з ними. Тож подивимося, що буде», – заявив Трамп.

Нагадаємо, 29 липня стало відомо, що президент США Дональд Трамп дає російському диктаторові Володимиру Путіну 10 днів на досягнення мирної угоди з Україною. Новий дедлайн починається з 28 липня замість попередніх 50 днів, які мали б завершитись 2 вересня.

В іншому разі, за словами американського лідера, США запровадять мита та інші обмежувальні заходи. Водночас Трамп висловив сумнів, що це зможе зупинити Росію, оскільки вона, на його думку, налаштована на продовження війни.

Кремль «взяв до відома» заяву президента Сполучених Штатів Дональда Трампа про зменшення терміну для досягнення перемир'я між РФ та Україною.

Раніше ми писали, що цього тижня представники Сполучених Штатів Америки контактували з особами з близького оточення російського диктатора Володимира Путіна. Основною темою обговорення було припинення війни Росії проти України. Про це в інтерв’ю Fox News Radio повідомив державний секретар США Марко Рубіо, передає «Главком».

За його словами, президент Дональд Трамп вже понад пів року намагається домогтися завершення війни й робить для цього все можливе. «Ми підтримуємо контакти з представниками російської сторони. Остання розмова відбулася буквально цього тижня – у понеділок або вівторок. Йшлося не про Путіна особисто, а про переговори з його наближеними, у спробі знайти шлях до миру. Але поки що прогресу не спостерігається», – заявив Рубіо.