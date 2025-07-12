Одна з країн заявила про загрозливу активність Росії під водою та в космосі

«Москва є «постійною загрозою»», – каже французький генерал

Франція заявила про загрозливу активність Росії під водою та в космосі. За повідомленням Сил оборони Франції, російські підводні човни регулярно діють у Північній Атлантиці та заходять у Середземне море. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Politico.

Начальник Генерального штабу оборони Франції Тьєррі Бюркар заявив про «вкрай тривожну» підводну та космічну активність Росії.

Бюркар зазначив, що російські підводні човни регулярно діють у Північній Атлантиці та заходять у Середземне море, щоб контролювати зони, важливі для Франції. Він назвав Кремль «постійною загрозою».

Також, за його словами, Москва використовує супутники для стеження за французьким обладнанням або створення перешкод у його роботі. Генерал заявив про ознаки спроб Росії мілітаризувати космос, що «ймовірно є порушенням міжнародного права».

Окремо Бюркар згадав зростання загроз у світі, включно з Близьким Сходом, і наголосив, що відповідь на ці виклики «ймовірно потребуватиме певних витрат».

Нагадаємо, Франція змінює підготовку свого флоту з акцентом на підготовку до війни на знищення.

Французькі моряки тренуються битися з «тим, хто хоче нас знищити. Не тим, хто хоче займатися нелегальною торгівлею, не тим, хто хоче вкрасти рибу, не тим, хто хоче спостерігати за нами, а тим, хто хоче нас знищити».

Як пише Politico, якщо раніше основними завданнями французького військово-морського флоту були перехоплення торговців наркотиками і боротьба з незаконним рибальством, то тепер навчання зосереджено на військових загрозах.

До слова, Франція вперше офіційно визнала відповідальність російської воєнної розвідки за кібератаки проти TV5Monde у 2015 році та зламу електронної пошти команди французького лідера Емманюеля Макрона під час президентської кампанії 2017 року.