Головна Світ Політика
search button user button menu button

Одна з країн заявила про загрозливу активність Росії під водою та в космосі

Іванна Гончар
glavcom.ua
Іванна Гончар
google social img telegram social img facebook social img
Одна з країн заявила про загрозливу активність Росії під водою та в космосі
фото з відкритих джерел

«Москва є «постійною загрозою»», – каже французький генерал

Франція заявила про загрозливу активність Росії під водою та в космосі. За повідомленням Сил оборони Франції, російські підводні човни регулярно діють у Північній Атлантиці та заходять у Середземне море. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Politico.

Начальник Генерального штабу оборони Франції Тьєррі Бюркар заявив про «вкрай тривожну» підводну та космічну активність Росії.

Бюркар зазначив, що російські підводні човни регулярно діють у Північній Атлантиці та заходять у Середземне море, щоб контролювати зони, важливі для Франції. Він назвав Кремль «постійною загрозою».

Також, за його словами, Москва використовує супутники для стеження за французьким обладнанням або створення перешкод у його роботі. Генерал заявив про ознаки спроб Росії мілітаризувати космос, що «ймовірно є порушенням міжнародного права».

Окремо Бюркар згадав зростання загроз у світі, включно з Близьким Сходом, і наголосив, що відповідь на ці виклики «ймовірно потребуватиме певних витрат». 

Нагадаємо, Франція змінює підготовку свого флоту з акцентом на підготовку до війни на знищення.

Французькі моряки тренуються битися з «тим, хто хоче нас знищити. Не тим, хто хоче займатися нелегальною торгівлею, не тим, хто хоче вкрасти рибу, не тим, хто хоче спостерігати за нами, а тим, хто хоче нас знищити».

Як пише Politico, якщо раніше основними завданнями французького військово-морського флоту були перехоплення торговців наркотиками і боротьба з незаконним рибальством, то тепер навчання зосереджено на військових загрозах.

До слова, Франція вперше офіційно визнала відповідальність російської воєнної розвідки за кібератаки проти TV5Monde у 2015 році та зламу електронної пошти команди французького лідера Емманюеля Макрона під час президентської кампанії 2017 року.

Читайте також:

Теги: росія Франція космос

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

План Путіна-Трампа очевидний
Комбінований удар імені Трампа
29 червня, 15:27
На фронті ЗСУ зустрічатимуть окупантів протипіхотними мінами?
Командування ЗСУ знайшло вихід, як протистояти м'ясним штурмам росіян
30 червня, 19:21
Російський БПЛА Shahed (Росія взяла технологію в Ірану і розгорнула масштабне виробництво) із термобаричним зарядом
Звідки вилітають «шахеди»? Точки в окупованому Криму
7 липня, 14:30
Втрата сталася 10 березня 2022 року, коли російський закон заборонив експорт літаків та авіаційного обладнання з Росії
Російська блокада літаків коштує страховикам понад $1 млрд
12 червня, 19:58
Окупанти завели кримінальну справу на письменника і військовослужбовця
Окупанти оголосили Жадана в розшук
24 червня, 14:22
Південнокорейська розвідка вважає, що Росія готується до нового масштабного наступу проти України
Скільки ще солдатів може відправити Кім Чен Ин до Росії: дані CNN
2 липня, 13:53
Очільник МЗС Туреччини Хакан Фідан повідомив про готовність Москви до нових переговорів
МЗС Туреччини повідомило про можливу зустріч Трампа, Зеленського та Путіна
8 липня, 13:48
Останні британські санкції спрямовані проти чотирьох фізичних, шести юридичних осіб і 20 кораблів РФ
Британія оголосила нові санкції проти РФ
17 червня, 15:14
Війна в Україні навряд чи закінчиться в найближчі три роки – Науседа
Війна в Україні навряд чи закінчиться в найближчі три роки – Науседа
26 червня, 16:55

Політика

Politico: Трамп розглядає можливість надання Україні нового пакету підтримки
Politico: Трамп розглядає можливість надання Україні нового пакету підтримки
Одна з країн заявила про загрозливу активність Росії під водою та в космосі
Одна з країн заявила про загрозливу активність Росії під водою та в космосі
Сибіга провів зустріч із представниками Конгресу США: говорили про санкції та оборонну співпрацю
Сибіга провів зустріч із представниками Конгресу США: говорили про санкції та оборонну співпрацю
Президент Угорщини надіслав листа родині загиблого військовослужбовця із Закарпаття
Президент Угорщини надіслав листа родині загиблого військовослужбовця із Закарпаття
У Росії загорівся завод, який виготовляє деталі для артилерії окупантів
У Росії загорівся завод, який виготовляє деталі для артилерії окупантів
The Hill: Союзники Трампа вимагають розслідувати зупинку постачання зброї Україні
The Hill: Союзники Трампа вимагають розслідувати зупинку постачання зброї Україні

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
261K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 11 липня: ситуація на фронті
103K
Карта повітряних тривог України онлайн 11 липня 2025
45K
День княгині Ольги 2025: нова дата, традиції та звичаї свята
27K
Відмова від проходження ВЛК. В яких регіонах найбільше ухилянтів (інфографіка)
23K
День княгині Ольги: привітання у віршах, прозі та яскравих листівках
16K
У Києві оголошено повітряну тривогу

Новини

У Києві оголошено повітряну тривогу
Вчора, 23:17
День княгині Ольги: привітання у віршах, прозі та яскравих листівках
Вчора, 06:45
День княгині Ольги 2025: нова дата, традиції та звичаї свята
Вчора, 06:15
11 липня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Вчора, 00:07
На Львівщині рейсовий автобус зіткнувся з автівкою: постраждали 32 людини
10 липня, 14:36
10 липня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
10 липня, 00:11

Прес-релізи

GGBET став офіційним cпонсором бою Усик – Дюбуа ІІ
GGBET став офіційним cпонсором бою Усик – Дюбуа ІІ
9 липня, 12:39
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Договір публічної оферти

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua