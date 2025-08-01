Головна Світ Політика
search button user button menu button

США нещодавно контактували з оточенням Путіна щодо припинення війни в Україні – Рубіо

Аліна Самойленко
glavcom.ua
Аліна Самойленко
google social img telegram social img facebook social img
США нещодавно контактували з оточенням Путіна щодо припинення війни в Україні – Рубіо
Рубіо: Ми підтримуємо контакти з представниками російської сторони. Остання розмова відбулася буквально цього тижня – у понеділок або вівторок
фото з відкритих джерел

Державний секретар Марко Рубіо наголосив, що США мають у своєму розпорядженні кілька варіантів тиску на Кремль

Цього тижня представники Сполучених Штатів Америки контактували з особами з близького оточення російського диктатора Володимира Путіна. Основною темою обговорення було припинення війни Росії проти України. Про це в інтерв’ю Fox News Radio повідомив державний секретар США Марко Рубіо, передає «Главком».

За його словами, президент Дональд Трамп вже понад пів року намагається домогтися завершення війни й робить для цього все можливе. «Ми підтримуємо контакти з представниками російської сторони. Остання розмова відбулася буквально цього тижня – у понеділок або вівторок. Йшлося не про Путіна особисто, а про переговори з його наближеними, у спробі знайти шлях до миру. Але поки що прогресу не спостерігається», –заявив Рубіо.

Він також зазначив, що найбільше Трампа розчаровує, коли після конструктивної розмови з Путіним він бачить у новинах чергові обстріли українських міст, розташованих далеко від лінії фронту.

«Тому президенту доведеться ухвалити рішення: чи варто й надалі шукати перемир’я, якщо Росія відверто не зацікавлена в ньому», – сказав держсекретар.

Рубіо наголосив, що США мають у своєму розпорядженні кілька варіантів тиску на Кремль. Зокрема, йдеться про можливість запровадження вторинних санкцій на продаж російської нафти – головного джерела доходу Росії, а також про жорсткі обмеження щодо банківського сектору.

«Ми сподіваємося уникнути таких заходів і знайти мирний шлях до припинення бойових дій. Ми відкриті до різних варіантів, але найкраще рішення – це припинити стрілянину й розпочати діалог. Поки що, з нашої точки зору, Росія не демонструє справжнього бажання досягти цієї мети», – підкреслив він.

На завершення Рубіо зазначив, що президент Трамп не має наміру чекати безкінечно.

Нагадаємо, 29 липня стало відомо, що президент США Дональд Трамп дає російському диктаторові Володимиру Путіну 10 днів на досягнення мирної угоди з Україною. Новий дедлайн починається з 28 липня замість попередніх 50 днів, які мали б завершитись 2 вересня.

В іншому разі, за словами американського лідера, США запровадять мита та інші обмежувальні заходи. Водночас Трамп висловив сумнів, що це зможе зупинити Росію, оскільки вона, на його думку, налаштована на продовження війни.

Кремль «взяв до відома» заяву президента Сполучених Штатів Дональда Трампа про зменшення терміну для досягнення перемир'я між РФ та Україною.

Теги: росія Дональд Трамп переговори Марко Рубіо США

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

США та Китай продовжують вести переговори для укладання торговельної угоди
Трамп заявив, що Сі Цзіньпін хоче приїхати у США
30 липня, 10:09
Влада оголосила попередження про цунамі для прибережних районів Камчатки
Атака на Україну, землетрус на Камчатці та вибух у США: головне за ніч
30 липня, 05:49
Білий дім опублікував нове зображення з Трампом
«Трамп був жертвою, а став мисливцем». Білий дім знову здивував меседжем
22 липня, 04:45
Нові ракети до ППО Patriot вже надходять до України
Ракети для комплексів Patriot вже постачаються до України – Трамп
16 липня, 06:58
Центральний та Приволжський федеральні округи найбільше дають солдат для армії РФ
Скільки росіян кинув Путін, аби захопити Україну? Розвідка назвала цифру за чотири роки війни
10 липня, 08:42
Путін заявив, що безпілотники РФ начебто спалили ворожої техніки на понад $2 млрд
Путін пригрозив Заходу через підтримку України
6 липня, 17:47
В країні функціонують понад 300 російськомовних шкіл
Азербайджан почав закривати російськомовні школи – ЗМІ
2 липня, 13:29
Ескалація стосунків РФ – Азербайджан. Розвалюється імперія, але не Росія
Ескалація стосунків РФ – Азербайджан. Розвалюється імперія, але не Росія
2 липня, 08:39
Майже 40% військового бюджету США йде на утримання персоналу
Країни із найбільшим оборонним бюджетом у 2025 році: інфографіка
1 липня, 10:02

Політика

Трамп анонсував візит свого спецпредставника до Росії
Трамп анонсував візит свого спецпредставника до Росії
Трамп пообіцяв запровадити санкції проти Росії
Трамп пообіцяв запровадити санкції проти Росії
США нещодавно контактували з оточенням Путіна щодо припинення війни в Україні – Рубіо
США нещодавно контактували з оточенням Путіна щодо припинення війни в Україні – Рубіо
Путін не виступатиме сьогодні з «важливою» заявою
Путін не виступатиме сьогодні з «важливою» заявою
Визнання Палестини заохочує ХАМАС і шкодить миру – Рубіо
Визнання Палестини заохочує ХАМАС і шкодить миру – Рубіо
Президент Нікарагуа визнав окуповані українські території частиною РФ: реакція МЗС
Президент Нікарагуа визнав окуповані українські території частиною РФ: реакція МЗС

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
270K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 31 липня: ситуація на фронті
107K
Карта повітряних тривог України онлайн 31 липня 2025
42K
Росія готова продовжити переговори з Україною – заява МЗС
37K
1 серпня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
18K
Медовий спас 2025: коли святкуємо Маковія, традиції, прикмети та заборони
6421
Індійські нафтопереробні заводи припиняють закупівлю російської нафти – Reuters

Новини

1 серпня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:01
Медовий спас 2025: коли святкуємо Маковія, традиції, прикмети та заборони
Вчора, 22:00
31 липня: яке сьогодні свято, прикмети та заборони
Вчора, 00:01
30 липня: яке сьогодні свято, прикмети та заборони
30 липня, 00:01
Охорона почала використовувати нове обладнання для захисту Путіна (фото, відео)
29 липня, 07:26
29 липня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
29 липня, 00:01

Прес-релізи

Міжнародна мистецька акція «Знаки ідентичності»
Міжнародна мистецька акція «Знаки ідентичності»
16 липня, 21:39
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua