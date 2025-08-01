США нещодавно контактували з оточенням Путіна щодо припинення війни в Україні – Рубіо

Рубіо: Ми підтримуємо контакти з представниками російської сторони. Остання розмова відбулася буквально цього тижня – у понеділок або вівторок

Державний секретар Марко Рубіо наголосив, що США мають у своєму розпорядженні кілька варіантів тиску на Кремль

Цього тижня представники Сполучених Штатів Америки контактували з особами з близького оточення російського диктатора Володимира Путіна. Основною темою обговорення було припинення війни Росії проти України. Про це в інтерв’ю Fox News Radio повідомив державний секретар США Марко Рубіо, передає «Главком».

За його словами, президент Дональд Трамп вже понад пів року намагається домогтися завершення війни й робить для цього все можливе. «Ми підтримуємо контакти з представниками російської сторони. Остання розмова відбулася буквально цього тижня – у понеділок або вівторок. Йшлося не про Путіна особисто, а про переговори з його наближеними, у спробі знайти шлях до миру. Але поки що прогресу не спостерігається», –заявив Рубіо.

Він також зазначив, що найбільше Трампа розчаровує, коли після конструктивної розмови з Путіним він бачить у новинах чергові обстріли українських міст, розташованих далеко від лінії фронту.

«Тому президенту доведеться ухвалити рішення: чи варто й надалі шукати перемир’я, якщо Росія відверто не зацікавлена в ньому», – сказав держсекретар.

Рубіо наголосив, що США мають у своєму розпорядженні кілька варіантів тиску на Кремль. Зокрема, йдеться про можливість запровадження вторинних санкцій на продаж російської нафти – головного джерела доходу Росії, а також про жорсткі обмеження щодо банківського сектору.

«Ми сподіваємося уникнути таких заходів і знайти мирний шлях до припинення бойових дій. Ми відкриті до різних варіантів, але найкраще рішення – це припинити стрілянину й розпочати діалог. Поки що, з нашої точки зору, Росія не демонструє справжнього бажання досягти цієї мети», – підкреслив він.

На завершення Рубіо зазначив, що президент Трамп не має наміру чекати безкінечно.

Нагадаємо, 29 липня стало відомо, що президент США Дональд Трамп дає російському диктаторові Володимиру Путіну 10 днів на досягнення мирної угоди з Україною. Новий дедлайн починається з 28 липня замість попередніх 50 днів, які мали б завершитись 2 вересня.

В іншому разі, за словами американського лідера, США запровадять мита та інші обмежувальні заходи. Водночас Трамп висловив сумнів, що це зможе зупинити Росію, оскільки вона, на його думку, налаштована на продовження війни.

Кремль «взяв до відома» заяву президента Сполучених Штатів Дональда Трампа про зменшення терміну для досягнення перемир'я між РФ та Україною.