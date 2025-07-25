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Путін вимагає будувати більше ядерних субмарин

Ірина Озтурк
glavcom.ua
Ірина Озтурк
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Путін вимагає будувати більше ядерних субмарин
Путін налаштований на будівництво ядерних підводних човнів
колаж: obozrevatel.com

За словами Путіна, питанню будівництва ядерних підводних човнів надається «першорядне значення»

Пріоритетом у розвитку військово-морського флоту країни-агресорки Росії є будівництво стратегічних підводних човнів, заявив російський диктатор РФ Володимир Путін на нараді з розвитку підводних сил ВМФ. Про це пише «Главком» із посиланням на The Moscow Times.

За словами Путіна, цьому завданню надається «першорядне значення». «Підводні сили ВМФ грають ключову роль у забезпеченні суверенітету та безпеки Росії, захисті її інтересів і роблять вагомий внесок у регіональну та глобальну стабільність», – пояснив президент.

Путін додав, що за останні шість років до складу ВМФ увійшли п'ять стратегічних ракетоносців проекту «Борей-А» та чотири багатоцільові підводні човни проєкту «Ясень-М». «Це за шість років, тобто щороку по два човни практично, півтори так скажемо, ми вводимо – і це дуже добре», – похвалився президент.

За словами Путіна, «найближчими роками» до складу ВМФ увійдуть ще чотири підводні човни класу «Борей», оснащені ядерними ракетами. «Дві з них на стадії будівництва перебувають, – уточнив Путін. – Ці стратегічні підводні човни останнього покоління озброєні балістичними ракетами «Булава»

За даними Стокгольмського інституту вивчення проблем миру (SIPRI), зараз у складі російського флоту знаходяться 12 підводних човнів, здатних нести ядерну зброю. Їх озброєння включає загалом 192 ракети та 992 боєголовки. Це близько третини від сукупного арсеналу стратегічних ядерних сил Росії, який налічує 592 ракети та 2832 боєголовки.

У складі флоту США, за даними SIPRI, є 14 стратегічних підводних човнів, які озброєні 280 ракетами. Сукупне озброєння американських підводних човнів становить 1511 ядерних боєголовок – або 43% від загального аресеналу США (3500 розміщених боєголовок).

Раніше Франція заявила про загрозливу активність Росії під водою та в космосі. За повідомленням Сил оборони Франції, російські підводні човни регулярно діють у Північній Атлантиці та заходять у Середземне море. 

Нагадаємо, Франція змінює підготовку свого флоту з акцентом на підготовку до війни на знищення.

Французькі моряки тренуються битися з «тим, хто хоче нас знищити. Не тим, хто хоче займатися нелегальною торгівлею, не тим, хто хоче вкрасти рибу, не тим, хто хоче спостерігати за нами, а тим, хто хоче нас знищити».

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Теги: путін озброєння росія будівництво субмарина диктатор

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